Государственная полиция провела процессуальные действия в рамках уголовного процесса, начатого Европейской прокуратурой (EPPO), осуществив масштабную операцию по задержанию и ликвидировав организованную преступную группу, подозреваемую в нарушениях процедур государственных закупок, связанных с приобретением IT-систем для государственных учреждений.

В ходе процессуальных действий в Риге и Рижском регионе вчера Государственная полиция совместно с партнёрами задержала 21 человека, в том числе государственных должностных лиц.

Уголовный процесс начат в конце прошлого года и квалифицирован по третьей части статьи 177 Уголовного закона — мошенничество в крупном размере, совершённое организованной группой, а также по третьей части статьи 195 — легализация преступно полученных средств в крупном размере организованной группой.

В ходе расследования установлено, что организованная группа лиц заключила незаконное тайное соглашение с целью заранее определить победителя в государственных закупках как минимум по шести проектам, финансируемым Европейским фондом регионального развития (ERAF), на сумму до 1,5 млн евро.

Собранная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что участники группы договорились обеспечить передачу задач по проектам заранее выбранным компаниям, после чего незаконно полученная прибыль распределялась между соучастниками. Также имеются подозрения, что контракты незаконно обеспечивались при содействии государственных должностных лиц.

Вчера в Риге и Рижском регионе в общей сложности проведено 67 обысков — как по местам жительства лиц, так и в компаниях, в результате чего получен значительный объём возможных доказательств, а также задержан 21 человек. В EPPO сообщили агентству ЛЕТА, что четыре человека, в том числе одно должностное лицо, помещены под стражу на время досудебного расследования.

В следственных действиях были задействованы значительные силы полиции — Управление по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции, подразделения криминальной полиции Рижского регионального управления, Управление по борьбе с организованной преступностью и тяжкими серийными преступлениями, Управление по борьбе с киберпреступлениями, а также EPPO и Европол.

Тем временем KNAB расследует дело о разглашении не подлежащей разглашению информации, в котором фигурируют Балшевиц, должностное лицо Государственного агентства цифрового развития и предприниматель.

В KNAB агентству ЛЕТА подтвердили, что вчера проводили процессуальные действия в Риге. Они проходили в рамках уголовного процесса, начатого 11 марта, в котором расследуется возможное разглашение информации ограниченного доступа.

Имеющаяся у KNAB информация свидетельствует о том, что два государственных должностных лица, возможно, передали предпринимателю не подлежащую разглашению информацию, не являющуюся государственной тайной, но относящуюся к информации ограниченного доступа. Переданные сведения связаны с IT-закупками в различных государственных учреждениях.

В KNAB подтвердили, что в настоящее время трём лицам, вовлечённым в уголовный процесс, обеспечено право на защиту. Это должностное лицо Министерства умного управления и регионального развития, должностное лицо Государственного агентства цифрового развития и предприниматель.

KNAB подтвердил агентству ЛЕТА, что расследуемый бюро уголовный процесс не связан с уголовным процессом, начатым EPPO.

Ни к одному лицу в рамках данного уголовного процесса не применены меры пресечения.

В настоящее время KNAB не может предоставить более подробную информацию о ходе дела и вовлечённых лицах.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве умного управления и регионального развития, правоохранительные органы обратились к государственному секретарю министерства Балшевицу, и он сотрудничает с соответствующим ведомством, предоставляя всю необходимую информацию.

Учитывая, что государственный секретарь подписал обязательство о неразглашении информации, более подробные комментарии он дать не может.

В министерстве также подтвердили, что государственный секретарь сегодня находится на работе и никаких ограничений на выполнение им служебных обязанностей нет.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.