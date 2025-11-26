Насилие на железнодорожных вокзалах Германии вновь возросло. Об этом говорится в опубликованном ежегодном отчете Федеральной полиции за 2024 год. По сравнению с предыдущим годом число преступлений с применением насилия увеличилось на 6 %, а по сравнению с 2019‑м - на 51 %. Всего зарегистрировано 27 160 насильственных преступлений на вокзалах и в поездах. Под пристальным вниманием полиции всё чаще приходится держать не только крупные города, но и небольшие, а также сельские станции.

Рост отмечен и в сфере сексуальных преступлений. В 2024 году Федеральная полиция зафиксировала на 19,2 % больше случаев эксгибиционизма, домогательств, изнасилований и других правонарушений на сексуальной почве. В общей сложности на вокзалах и в поездах зарегистрировано 381 894 преступления - на 10,1 % меньше, чем в 2023 году.

"Отчёт вызывает тревогу, - заявил в интервью Euronews Мануэль Остерманн, заместитель председателя Федерального союза полиции. - Общее количество преступлений снизилось, но именно в ключевых сферах - насильственные и сексуальные преступления, а также нарушения Закона об оружии - ситуация остаётся сложной".

Как и на вокзалах, общее число правонарушений снизилось по сравнению с предыдущим годом на 18,8 % - до примерно 640 000 зарегистрированных случаев. Во многом это связано с уменьшением числа нарушений, связанных с Законом о пребывании.

В то же время отчёт фиксирует рост насильственных и сексуальных преступлений по всей Германии - на 6,6 % и 13 % соответственно. Данные касаются только зарегистрированных случаев и не отражают количество возбужденных дел или вынесенных приговоров.

По словам Мануэля Остерманна, увеличение числа зарегистрированных актов насилия может быть связано с социальными проблемами: всё больше людей остаются без поддержки инфраструктуры, такой как социальные работники и педагоги.

Типичный портрет правонарушителя

Профиль преступника, согласно отчёту: преимущественно мужчины, часто находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и нередко без немецкого гражданства.

"Экстремисты умеют привлекать молодёжь, - отмечает Мануэль Остерманн, - На самом деле многие проблемы начинаются дома".

При этом он также указывает на миграцию как фактор риска:

"Профиль преступников в основном мужской, и, во‑вторых, по отношению к общей численности населения это мужчины из основных стран убежища».

Согласно отчёту, около 79 % правонарушителей - мужчины. Почти половина (49 %) находилась под воздействием алкоголя или наркотиков в момент совершения преступления, а чуть более половины (53 %) не имели немецкого гражданства.

Федеральная полиция и Deutsche Bahn пытаются противостоять преступности на железнодорожных вокзалах, усиливая присутствие сотрудников, проводя проверки, создавая зоны, свободные от оружия, и установив более 11 000 камер наблюдения.

Остерманн призывает к большей ответственности компании Deutsche Bahn AG:

"Она также должна защищать свои собственные вокзалы, увеличивая количество сотрудников службы безопасности. Необходимо быстрее модернизировать вокзалы".

По его словам, хорошо освещённые и ухоженные станции способны повысить чувство безопасности и, возможно, привести к сокращению числа преступлений.

Насилие против полицейских остаётся серьёзной проблемой

Сотрудники федеральной полиции также всё чаще становятся жертвами нападений. В 2024 году их число таких случаев составило 2967 - немного меньше, чем в 2023 году (2979), но это остаётся вторым по величине показателем с момента введения статистики в 2001 году.

"Каждое покушение на физическую неприкосновенность наших государственных служащих - это нападение на общество в целом и на наше мирное сосуществование", - заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт (ХСС) в своём докладе.

В прошлом году были ранены 804 сотрудника Федеральной полиции, большинство из них - мужчины.

"Нападения почти всегда сопровождались физическим насилием: ударами ногами и кулаками, плевками, укусами, ударами по голове и телу. В каждом восьмом случае использовались предметы - чаще всего бутылки, камни и бытовые вещи", - говорится в сообщении полиции.

Заместитель председателя Федерального союза полиции Мануэль Остерманн, член ХДС, положительно оценивает работу министра внутренних дел Александра Добриндта, но отмечает, что за последние десять лет многое было упущено.

"Мы будем рассматривать эти годы как тёмные с точки зрения безопасности. Больше камер - это хорошо, но при нехватке технологий, правовой базы и персонала возникают проблемы. Об этом почти не думают. Нам ещё далеко до эффективного сотрудничества между федеральным правительством и землями. Если посмотреть, например, на школы, то там всё десятилетиями не ремонтировалось. Восстановление будет и спринтом, и марафоном", - сказал Остерманн в интервью Euronews.

В итоге отчёт посылает ясный сигнал: несмотря на положительные изменения в отдельных сферах, ситуация ухудшается там, где она наиболее чувствительна.