Уволенный Ермак много лет трудился в коррумпированной Партии Регионов

В мире
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Он репрессировал, кого хотел - а теперь пришли и за ним.

Он репрессировал, кого хотел - а теперь пришли и за ним.

Бывшему второму человеку в государстве только что исполнилось 54 года.

Формулировки Зеленского при увольнении главы своего офиса были максимально корректны:

"Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию.

Скоро будут переговоры, будут наши представители. Это будет начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка. И когда у нас у всех есть такой внешний вызов, война, мы должны быть сильными внутри (...) В ближайшее время состоятся встречи с американской стороной", - отметил президент.

А что же мы знаем о Ермаке? До начала политической карьеры действующий руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, к которому пришли с обысками, был юристом. Дела шли хорошо, однако в какой-то момент Ермак резко сменил сферу деятельности, занявшись кинопродюсерством.

В 1995 году он был диплом магистра по специальности "Международное частное право" и диплом референта-переводчика английского языка. В том же году Ермак получил Свидетельство о праве заниматься адвокатской деятельностью. Карьеру юриста Ермак начал в юридической фирме "Проксен", занимавшейся консультированием крупных международных компаний. В нем будущий руководитель ОП Владимира Зеленского проработал с 1991 по 1995 год.

После этого он с партнерами основал юридическую компанию "Б. Е. Р. С. и партнеры". Ее деятельность была связана с новыми для Украины сферами – интеллектуальной собственностью, торговым и финансовым правом, а также антидемпинговыми расследованиями. Уже в 1997 году Ермак основал Международную юридическую компанию и активно участвовал в разработке первых законодательных актов в сфере хозяйственного права и интеллектуальной собственности. Кроме консультирования многих крупных украинских и международных компаний сотрудничал с представителями искусства, шоу-бизнеса и спорта.

Политик является членом IBA (Международная организация юристов) и членом Ассоциации юристов Украины. В 2005 Ермак основал Международную ассоциацию "Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования".

Ермак решил попробовать себя в совершенно иной сфере и занялся продюсерством. Будущий глава ОП основал компанию Garnet International Media Group. Первый фильм, который он продюсировал — спортивная драма "Правило боя" о боксе и боях без правил. Позже он продюсировал еще несколько фильмов. С 2017 года Андрей Ермак является членом Украинской и Европейской киноакадемий.

Политическую карьеру Ермак начал в 2006 году, став общественным помощником народного депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева. В этой должности он оставался в течение трех созывов (V, VI, VIІ) Верховной Рады.

В апреле 2024 года Ермак стал единственным украинским рейтингом 100 самых влиятельных людей мира журнала Time.

#Украина #коррупция #адвокат #политика
  П
    Процион
    30-го ноября

    Да хрен с ним, этим Ермаком, кому он интересен?

    19
    3
  A
    Aleks
    30-го ноября

    Мишустин-Йордан тоже входит в сотку самых влиятельных евреев мира ...😀Притом один другого стоят...

    2
    11

Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!
Изображение к статье: Полмиллиарда за выходные: «Зверополис 2» установил мировой рекорд по кассовому старту
Бизнес
Изображение к статье: Наиболее вредный компонент в новогодних салатах: советы диетолога по замене
Еда и рецепты
Изображение к статье: Какие угощения можно предложить кошке
В мире животных
