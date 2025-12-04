Донецкая и Луганская области Украины в любом случае перейдут под контроль Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также отверг предложение о возвращении России в "большую семерку", пишет DW.

Президент России Владимир Путин пообещал продолжить захват украинских территорий. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" ("ДНР" и "ЛНР) "будут освобождены в любом случае", заявил Путин. "Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать", - цитирует российское государственное агентство ТАСС высказывания главы Кремля в интервью индийскому телеканалу India Today. Интервью приурочено к визиту Путина в Индию, который начнется в четверг, 4 декабря.

По утверждению российского президента, жители этих регионов Украины "проголосовали за независимость".

"Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитали воевать, ну, вот, сейчас довоевались", - сказал Владимир Путин.

Переход всего Донбасса, включая территории, не захваченные российскими войсками, под контроль России является одним из пунктов плана прекращения войны в Украине , предложенного администрацией президента США Дональда Трампа.

Захват "Донбасса и Новороссии"

В заголовке материала ТАСС об интервью Путина территории Украины, которые президент РФ пообещал в любом случае захватить, названы "Донбассом и Новороссией", однако в самом интервью каналу India Today он не уточнил, о каких именно регионах идет речь. Из контекста можно заключить, что Путин имел в виду Донецкую и Луганскую области.

Предложенный Трампом план из 28 пунктов предусматривает передачу Донецкой и Луганской областей Украины под контроль России. При этом Москва официально претендует и на территории Запорожской и Херсонской областей, а аннексированный еще в 2014 году Крым и почти вся Луганская область уже находятся под ее контролем. Украина исключает передачу Москве своих территорий, но заявляет о готовности обсуждать прекращение огня по текущей линии фронта.

США предложили разделить план Трампа на четыре отдельных "пакета"

В этом же интервью Путин подтвердил, что на встрече с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 2 декабря в Кремле Россия не согласилась с некоторыми пунктами американского плана прекращения войны. Сторонам "пришлось пройтись по каждому пункту" мирной инициативы, и по ряду вопросов консенсуса достичь не удалось, сказал Владимир Путин.

"Такие вопросы были, мы их обсуждали, но это сложная работа. Где-то говорили о том, что да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем. Именно в таком ключе и шла беседа", - пояснил он.

Президент РФ заявил также, что первоначальное предложение из 28 пунктов "практически не изменилось", но США предложили разделить его на четыре отдельных "пакета". Ранее сообщалось, что после встречи представителей Украины и ЕС с Соединенными Штатами в Женеве число пунктов сократилось до 19. Полные тексты ни 28, ни 19 предложений официально не публиковались.

Саму встречу с Уиткоффом и Кушнером Путин назвал "очень полезной". Президент США Дональд Трамп также высоко ее оценил, но американская сторона не давала пояснений по существу переговоров.

Отношение Путина к идее возвращения в G7

Президент России также отверг пункт американского мирного плана, предусматривающий возвращение Москвы в "большую семерку" (G7). Путин заявил, что "практически перестал ездить на саммиты G8" еще до исключения России в 2014 году. Он действительно не участвовал в саммитах с 2009 по 2012 годы, так как в этот период президентом РФ был Дмитрий Медведев, но в 2013 году Путин все же присутствовал на встрече.

4 декабря было объявлено, что большая пресс-конференция и "прямая линия" Владимира Путина состоятся 19 декабря.

DW