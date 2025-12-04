Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В битве за Покровск погибло стратегическое предприятие металлургии Украины 0 1002

В мире
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Все, что осталось от некогда процветавшего города.

Все, что осталось от некогда процветавшего города.

До войны город был важным логистическим центром, через который проходили ключевые дороги снабжения.

Покровск остается одним из самых горячих направлений фронта последних недель. Несмотря на противоречивые заявления сторон о контроле над разными частями города, Москва уже утверждает, что взяла его полностью.

Sky News объясняет, почему именно этот населенный пункт стал критически важным пунктом обороны Украины.

Ключ к Донбассу и крупным городам-крепостям

Покровск российские медиа называют "воротами в Донецк".

Его захват стал бы самым большим успехом РФ от падения Авдеевки. До войны город был важным логистическим центром, через который проходили ключевые дороги снабжения украинской армии. Его потеря существенно ограничит возможности ВСУ маневрировать и удерживать позиции, в том числе и в соседней Запорожской области.

Захват Покровска может дать российским силам плацдарм для дальнейшего наступления на:

-Часов Яр, важный оборонительный узел на возвышенности;

-Славянск и Краматорск - главные города-крепости Донбасса;

-остальные территории, которые Украина до сих пор контролирует в регионе.

Аналитики отмечают: России долгое время не удавалось прорвать украинскую линию городов-крепостей, и именно поэтому даже частичный прорыв в этом районе может стать стратегическим успехом.

Изменение тактики: "щипковый маневр"

В отличие от массированных атак, которые РФ применяла ранее, сейчас российские войска используют тактику постепенного окружения. Меньшие группы пехоты и беспилотники постоянно давят на украинские позиции, пытаясь дезорганизовать оборону, прежде чем подойдут основные силы.

Украинская сторона заявляет, что противник несет значительные потери, но признает - ситуация вокруг города остается сложной.

Важность момента

Бои за Покровск усилились именно в то время, когда в Москву прибыл Стив Уиткофф - спецпосланник Дональда Трампа. На фоне дипломатических попыток разблокировать переговоры, Россия стремится продемонстрировать успехи на фронте.

До полномасштабного вторжения население Покровска составляло около 60 тысяч человек, а расположенная рядом шахта оставалась крупнейшим в Украине производителем коксующегося угля, важного для металлургии.

Как сообщило Оперативное командование ВСУ "Восток", российские захватчики совершили очередную попытку установки флага в Покровске с целью создания пропагандистской иллюстрации якобы захвата города.

По данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты пытаются распыляться по Покровску и его окрестностям, пытаясь установить физический контроль в районе. Общая ситуация остается критической, но битва за Покровск и Мирноград продолжается.

Читайте нас также:
#война РФ и Украины #Украина #война #оккупация #дипломатия #стратегия #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Нарвский пенсионер заплыл в Россию на 50 метров и 40 секунд. Что было потом?
Изображение к статье: Литва: лидер партии правящей коалиции признан виновным в антисемитизме
Изображение к статье: НАТО перенесет в США штаб по обороне Северной Европы
Изображение к статье: Понтифик встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?
Дом и сад
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео