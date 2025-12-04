До войны город был важным логистическим центром, через который проходили ключевые дороги снабжения.

Покровск остается одним из самых горячих направлений фронта последних недель. Несмотря на противоречивые заявления сторон о контроле над разными частями города, Москва уже утверждает, что взяла его полностью.

Sky News объясняет, почему именно этот населенный пункт стал критически важным пунктом обороны Украины.

Ключ к Донбассу и крупным городам-крепостям

Покровск российские медиа называют "воротами в Донецк".

Его захват стал бы самым большим успехом РФ от падения Авдеевки. До войны город был важным логистическим центром, через который проходили ключевые дороги снабжения украинской армии. Его потеря существенно ограничит возможности ВСУ маневрировать и удерживать позиции, в том числе и в соседней Запорожской области.

Захват Покровска может дать российским силам плацдарм для дальнейшего наступления на:

-Часов Яр, важный оборонительный узел на возвышенности;

-Славянск и Краматорск - главные города-крепости Донбасса;

-остальные территории, которые Украина до сих пор контролирует в регионе.

Аналитики отмечают: России долгое время не удавалось прорвать украинскую линию городов-крепостей, и именно поэтому даже частичный прорыв в этом районе может стать стратегическим успехом.

Изменение тактики: "щипковый маневр"

В отличие от массированных атак, которые РФ применяла ранее, сейчас российские войска используют тактику постепенного окружения. Меньшие группы пехоты и беспилотники постоянно давят на украинские позиции, пытаясь дезорганизовать оборону, прежде чем подойдут основные силы.

Украинская сторона заявляет, что противник несет значительные потери, но признает - ситуация вокруг города остается сложной.

Важность момента

Бои за Покровск усилились именно в то время, когда в Москву прибыл Стив Уиткофф - спецпосланник Дональда Трампа. На фоне дипломатических попыток разблокировать переговоры, Россия стремится продемонстрировать успехи на фронте.

До полномасштабного вторжения население Покровска составляло около 60 тысяч человек, а расположенная рядом шахта оставалась крупнейшим в Украине производителем коксующегося угля, важного для металлургии.

Как сообщило Оперативное командование ВСУ "Восток", российские захватчики совершили очередную попытку установки флага в Покровске с целью создания пропагандистской иллюстрации якобы захвата города.

По данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты пытаются распыляться по Покровску и его окрестностям, пытаясь установить физический контроль в районе. Общая ситуация остается критической, но битва за Покровск и Мирноград продолжается.