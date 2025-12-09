Baltijas balss logotype
Мощное землетрясение в Японии: цунами, разрушения и десятки раненых 0 1824

В мире
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV

Не менее 30 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,5, произошедшего в понедельник на северном побережье Японии, сообщили во вторник власти, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Землетрясение повредило автодороги и оставило без электричества тысячи людей в условиях зимнего холода.

Японское метеорологическое управление сообщило, что сила землетрясения составила 7,5 балла, хотя изначально оценивалась в 7,6. Подобное землетрясение повышает вероятность повторных или более сильных подземных толчков в ближайшие дни.

Землетрясение вызвало цунами высотой до 70 сантиметров. Премьер-министр Японии Санайе Такаити сообщила, что пострадали 30 человек. Среди пострадавших — один человек, получивший серьезные травмы на острове Хоккайдо.

На видеозаписях были видны глубокие трещины на дорогах и как минимум один автомобиль, провалившийся в яму, а также выбитые оконные стекла на улицах и тротуарах. Изначально сообщалось о нескольких пожарах, но позже была подтверждена информация об одном возгорании в жилом доме.

Около 28 000 человек было рекомендовано эвакуироваться из своих домов. В префектуре Аомори без электричества остались примерно 2700 домов, однако к утру вторника электроснабжение в основном было восстановлено.

Японское метеорологическое управление объявило тревогу цунами, предупредив, что возможны волны высотой до трёх метров, которые могут нанести серьёзный ущерб. Самые высокие волны достигли 70 сантиметров, и спустя несколько часов тревога была отменена.

Движение скоростных поездов "Синкансэн" в некоторых районах было приостановлено, пока инженеры проверяли железнодорожные пути на наличие трещин.

#Япония #землетрясение #эвакуация #цунами
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

