Трамп жестко высказался о Крыме 2 1713

В мире
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп жестко высказался о Крыме
ФОТО: Global Look Press

Трамп назвал Крым сердцем и заявил об огромном потенциале региона.

Крым являлся сердцем Украины, пока не стал частью России. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью Politico.

При этом американский лидер отметил, что регион обладает огромным потенциалом. Он также подчеркнул, что в 2014 году не был так вовлечен в отношения между Россией и Украиной, однако сказал, что теперь «хорошо знает Украину».

«Крым был сердцем. Вы знаете, в душе я специалист по недвижимости, верно? Я очень хорошо разбираюсь в недвижимости. И каждый раз, когда я смотрю на эту карту, я говорю: "О, этот Крым такой красивый". Ух ты. С четырех сторон он окружен океаном. (...) С точки зрения красоты, погоды и всего остального, Крым самый теплый. У него просто огромный потенциал», — сказал глава Белого дома.

Трамп также заявил, что отказаться от Крыма Киев принудил 44-й президент США Барак Обама. При этом он выразил сомнение, что к этому был причастен 46-й президент Джо Байден, во времена правления Обамы занимавший пост вице-президента, так как тот «никогда не был сообразительным».

Читайте нас также:
#США #Украина #интервью #Крым #Дональд Трамп #Джо Байден #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • 9-го декабря

    "Ух ты. С четырех сторон он окружен океаном." кому-то следует подучить географию

    11
    1
  • A
    Aleks
    9-го декабря

    Стало понятно после начала войны на Украине ,что Вальцман(Порошенко)сдал Крым Путину без боя по чьему то приказу и ,как оказалось,так оно и было,как оказалось...А все-,,зелёные человечки,,,зелёные человечки,,😂Путин вернул Крым в родную гавань . Замечу,что в той гавани,куда вернул Крым ВВ,он никогда не бы́л,хотя евреи давно на него положили глаз,но его им не отдал ни царь,ни Сталин,ни даже власти СССР после Сталина,а приехавшие из США ,которых Иосиф Виссарионович послал договариваться по еврейской линии о помощи СССР в войне и заявившие,что не мешало бы Крым отдать евреям,Сталин расстрелял через несколько месяцев после приезда😈😭🔯

    5
    8

