Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Израиль одобрил 19 поселений на Западном берегу реки Иордан 1 294

В мире
Дата публикации: 22.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Израиль одобрил 19 поселений на Западном берегу реки Иордан
ФОТО: пресс-фото

Расширение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан должно предотвратить создание палестинского государства, заявил ультраправый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, пишет DW.

Правительство Израиля согласовало строительство еще 19 еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, передал в воскресенье, 21 декабря, офис министра финансов Израиля, лидера ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалеля Смотрича.

Авторами соответствующей инициативы выступили сам Смотрич и министр обороны Израиля Исраэль Кац. Таким образом число возведенных на Западном берегу в нарушение международного права еврейских поселений должно достигнуть 69. При этом пять из 19 одобренных поселений уже существуют, однако до сих пор не были признаны по израильским законам, поясняет AFP. Еще два поселения два десятилетия назад были снесены, а теперь - отстроены снова.

Как заявил Бецалель Смотрич, подобная мера должна предотвратить создание палестинского государства, поскольку такую перспективу Израиль расценивает как угрозу своей безопасности.

За признание государственности Палестины выступает ряд стран мира. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Fridrich Merz) в ходе визита в Израиль в начале декабря также заявил, что одобряет подобный план. Однако Германия не готова к признанию такого государства уже сегодня, указал он.

Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан

Израиль установил контроль над Западным берегом реки Иордан во время Шестидневной войны 1967 года. Согласно международному праву, строительство еврейских поселений на этих палестинских территориях является незаконным.

Несмотря на протесты мирового сообщества, Израиль за последние десятилетия построил десятки поселений на Западном берегу, где проживают около 500 тысяч евреев. Численность палестинского населения территории составляет примерно 3 миллиона человек.

По данным ООН, с января по декабрь текущего года в Израиле спроектировали, одобрили или объявили тендер на строительство 47 390 единиц жилья на Западном берегу. Для сравнения: в период с 2017 по 2022 год еврейские поселения там расширялись в среднем на 12 815 единиц жилья в год.

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористическим, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 60 тысяч палестинцев, еще свыше 145 тысяч ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти от естественных причин палестинцев, находившихся в больницах.

DW

Читайте нас также:
#Израиль #война #Палестина #Хамас
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    22-го декабря

    Антисемитские государство все делает для того,чтобы евреев ненавидели по всему миру и ему это выгодно-всегда можно пропеть про Холокост,нас убили 6млн и вы все антисемиты.Дайте денег. Хотя,как говорят многие раввины,нет в Израиле семитов и это совсем не богоугодная страна .Государство,заселенные европейцами,изображающими из себя евреев,ведь семиты-это жители Палестины.😈👽🔯

    2
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Китае высказались об операции по похищению Мадуро в Венесуэле
Изображение к статье: Россия готовится к сдаче Беларуси? В Москве предупредили о лете 2026 года и планах США
Изображение к статье: «Хватит!» Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке
Изображение к статье: Гренландия под США? В Белом доме избегают прямых ответов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Зимние «радости»: в больницу Риги доставляют детей без сознания, с переломами, кровотечением, опасными ранами
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Фиг вам! Долина отказалась передавать квартиру в обещанный срок
Lifenews
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео