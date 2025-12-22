Правительство Израиля согласовало строительство еще 19 еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, передал в воскресенье, 21 декабря, офис министра финансов Израиля, лидера ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалеля Смотрича.

Авторами соответствующей инициативы выступили сам Смотрич и министр обороны Израиля Исраэль Кац. Таким образом число возведенных на Западном берегу в нарушение международного права еврейских поселений должно достигнуть 69. При этом пять из 19 одобренных поселений уже существуют, однако до сих пор не были признаны по израильским законам, поясняет AFP. Еще два поселения два десятилетия назад были снесены, а теперь - отстроены снова.

Как заявил Бецалель Смотрич, подобная мера должна предотвратить создание палестинского государства, поскольку такую перспективу Израиль расценивает как угрозу своей безопасности.

За признание государственности Палестины выступает ряд стран мира. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Fridrich Merz) в ходе визита в Израиль в начале декабря также заявил, что одобряет подобный план. Однако Германия не готова к признанию такого государства уже сегодня, указал он.

Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан

Израиль установил контроль над Западным берегом реки Иордан во время Шестидневной войны 1967 года. Согласно международному праву, строительство еврейских поселений на этих палестинских территориях является незаконным.

Несмотря на протесты мирового сообщества, Израиль за последние десятилетия построил десятки поселений на Западном берегу, где проживают около 500 тысяч евреев. Численность палестинского населения территории составляет примерно 3 миллиона человек.

По данным ООН, с января по декабрь текущего года в Израиле спроектировали, одобрили или объявили тендер на строительство 47 390 единиц жилья на Западном берегу. Для сравнения: в период с 2017 по 2022 год еврейские поселения там расширялись в среднем на 12 815 единиц жилья в год.

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористическим, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 60 тысяч палестинцев, еще свыше 145 тысяч ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти от естественных причин палестинцев, находившихся в больницах.

DW