Новая война на пороге!? Трамп вместе с министром войны сделает громкое объявление 0 4645

В мире
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новая война на пороге!? Трамп вместе с министром войны сделает громкое объявление
ФОТО: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп вместе с министром войны Питом Хегсетом и главой ВМС Джоном Феланом сделает заявление на необъявленную тему.

Глава Белого дома выступит в 16:30 по местному времени (23:30 понедельника по Риге). О чем именно будет говорить американский лидер, неизвестно.

Трамп останется в Палм-Бич в штате Флорида, а не в Белом доме. За час до заявления для него будет проведен закрытый брифинг по разведке.

Ранее Трамп объявил об ударе возмездия в Сирии. Как подчеркнул президент, авиаудар был нанесен «успешно и точно», отметив, что каждый объект был поражен «безупречно».

#США #Дональд Трамп #Сирия #разведка #политика
