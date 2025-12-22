Baltijas balss logotype
В Москве взорван начальник управления Генштаба

В мире
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
ФОТО: twitter

В Москве в понедельник в результате взрыва автомобиля был убит начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-лейтенант Фаниль Сарваров, сообщает LETA со ссылкой на BBC и УНИАН.

Взрывное устройство было размещено под днищем автомобиля Kia Sorento и сработало спустя несколько метров после начала движения.

56-летний Сарваров получил тяжёлые ранения в результате взрыва. Его доставили в больницу, где он скончался.

В заявлении Следственного комитета России отмечается, что следователи рассматривают различные версии произошедшего, в том числе и версию о том, что убийство Сарварова организовали украинские спецслужбы.

В результате взрыва были также повреждены находившиеся рядом автомобили.

Сарваров принимал участие в боевых операциях в Чечне, а также служил в составе российского военного контингента в Сирии.

#терроризм #Сирия #следствие #Россия #политика
Оставить комментарий

(19)
  • 010725
    010725
    22-го декабря

    Зеленский и Ко добросовестно блокируют любую возможность продолжения существования Украины после СВО.

    37
    12
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    010725
    22-го декабря

    Ну так, чего его путин не мочит и вообще не трогает элитку укры. Кончу заспу не бомбят. Прилетает смердам. Миссия бубочки-убить укру до последнего хохла.

    9
    16
  • С
    Сарказм
    010725
    22-го декабря

    Ну они ж до сих пор пи*дят, что пуляют исключительно по военным объектам, а рассказывать про казармы и производствах "фламинго" в элитных поселках как-то видимо слишком даже для таких лжецов. К тому же Рублевка-то тоже совсем не железобетонная... И по ней тоже не прилетало пока ни разу, только рядышком... в качестве намека.

    5
    8
  • Д
    Добрый
    010725
    22-го декабря

    СВО закончится после прилёта томогавков на красную площадь. Свои же нынешние лизоблюды путлера в Гаагу после этого привезут.

    2
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    22-го декабря

    Впервые слышу об этом фаниле. Да и статус его понятен, если ездил на киа. Важные людишки имеют машины куда побогаче кий. Короче, хохлы опять мелко поднасрали, чтоб там плебс дристал потужностью в шаровары в соцсетях.

    3
    23
  • С
    Сарказм
    Волченька Просто Волченька!
    22-го декабря

    Ну раз ты впервые слышишь, то оно конечно, мелкий лейтинантишка какой-то, смеха ради приставивший к званию еще слово "генерал", какие могут быть сомнения. "В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров", — сообщила представитель СКР Светлана Петренко." Не иначе, полы мыл в Генштабе...

    4
    6
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    22-го декабря

    Если бы он на что то реально влиял, его бы зетники в тэгешках либо фуесосили, либо просто кончали от восторга даже по факту присутствия его на земле. А по факту никакого горения жёпп особо событие не вызвало. Да хоть генералиссимус со всем набором орденов брежневского пиджака. Звание это кусок нифуя, который просто прилетает со временем. Даже в латвийской армии так. Сам дембельнулся капралом, хотя, хз, за что сопли на погоны прилетали.

    2
    2
  • С
    Сарказм
    Волченька Просто Волченька!
    22-го декабря

    "Фанил Сарваров не был публичной фигурой. До убийства его имя ни раз не встречалось на сайтах российских информагентств. DW обнаружила упоминание Сарваров в статье газеты "На страже Родины" Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ об учениях "Запад-2021" , где он был указан в качестве одного из их руководителей. Масштабные учения прошли меньше чем за полгода до российского вторжения в Украину , и после них тогда началось сосредоточение российских войск у западных границ перед вторжением. Военный обозреватель "Комсомольской правды", член Общественного совета при Минобороны РФ Виктор Баранец назвал возглавляемое Сарваровым управление в Генштабе "одним из ключевых" и "мозговым центром" российской армии." Во-первых, не все генералы должны быть публичными и не всем дают возможность это делать. Во-вторых, кто сказал, что зетники - это до фуя понимающие в армейском механизме товарисчи. В общем случае они вообще плохо понимают, чего городят, есть отдельные, которые имеют источники на земле, соовтетственно максимум видят командиров полков/бригад+тех, кого по ТВ показывают. А уж генштабных так и вообще никто не знает. Можешь назвать навскидку хоть одного начальника управления там, да и вообще хоть кого-нибудь, кроме алкача Герасимова?

    1
    0
  • 010725
    010725
    22-го декабря

    Машина у немаленького по должности генерала нифига не пафосная.

    5
    7
  • A
    Aleks
    22-го декабря

    Путин В В.,,Я не такая -я жду трамвая..Да и Израиль попросил не трогать никого из властных и силовых структур Украина.А я ж свой чувак-выполняю беспрекословно,ведь убивают то не наших..🔯😈👽

    7
    11
  • AE
    Al Ekses
    22-го декабря

    Хотел написать что они террористы, которых всех нужно выжечь под ноль, но потом вспомнил что они «наши» и демократично-западные, так что просто борцы за свободу.

    28
    11
  • Д
    Добрый
    Al Ekses
    22-го декабря

    Конечно,рашисты-террористы.В данном случае,погибший-жертва кремлёвской,нацистской политики.И в Чечне отметился и в Сирии и к Сволочной Специальной Операции руку приложил.Закономерный итог.

    9
    52
  • С
    Сарказм
    Al Ekses
    22-го декабря

    Молодец, что не написал, не выставил себя идиотом. Краеугольный камень террора - немотивированное насилие против неопределенного круга гражданских невооруженных лиц (на основе гражданства, национальности, вероисповедания, политических убеждений) с целью посеять страх и вынудить согласиться на их требования. Таргетированные акции против высших военных чинов никак терроризмом считаться не могут. Не гвооря уже о том, что никто ответственность за это на себя не взял (что террористы делают всегда, иначе их акция не имеет смысла в принципе), так что это вполне возможно является сведением счетов и прочим жабогадюкингом

    6
    15
  • AE
    Al Ekses
    Al Ekses
    22-го декабря

    Добрый, с тобой дятлом спорить бессмысленно и я не стану - ну считаешь ты что взрывы машин это это не терроризм и это нормально, ну да бог с ним - ты юродивый. Однако есть вопрос «немного в сторону»: почему ваша тупая братия всё то, что вам не нравится, называет нацизмом? Россия многонациональная страна и в отличие от нас, где ходят недобитки ваффен сс с представителями правящих партий, там не борятся с памятниками победителям фашизма, так почему же они нацисты?

    20
    6
  • AE
    Al Ekses
    Al Ekses
    22-го декабря

    Сарказм, твои слова плохо попахивают. По краю ходишь, близко к призывам. Одумайся, Сарказм. Твои слова могут понять превратно и зеркально. Нехорошо.

    13
    5
  • С
    Сарказм
    Al Ekses
    22-го декабря

    Ты своих детишек предупреждай, что и как попахивает. Я тебе аргументированно изложил, чем террор отличается от легитимных действий во время войны. Сами войнушку начали, а когда не вы, а вас - так тут же запищали, мол, мы та кне договаривались? Хрен на блюде. Так что даже если это и то, о чем ты голосишь, то заткнись и прекращай агрессию и все снова станет тих и мирно. Но опять же, никто не сказал, что это не внутривидовые разборки. Так что ждем завялений честнейшего СК и профессиональнейшего ФСБ по оглашению составленного в АП списка виновных без малейших доказательств.

    3
    9
  • AE
    Al Ekses
    Al Ekses
    22-го декабря

    Ну что Сарказм… твоей истерикой вполне удовлетворён, значит попал в цель. Испугался чмошник. А взрыв машины есть ни что иное, как терроризм, как ты его не называй и оправдывай, и бы не хотел чтобы другие расстроенные, но уже с противоположной стороны, творили в нашей стране то, что ты, чудак на букву м, считаешь нормальным.

    4
    1
  • С
    Сарказм
    Al Ekses
    22-го декабря

    Насколько я знаю, моя страна (Латвия) ни с кем войны не ведет. А если начнет, то уничтожение наших военных противником, где бы они ни находились - совершенно легитимно, хотя и огорчительно. Ну а что ты там считаешь и как классифицируешь - так это твое дело (и твоего лечащего врача), реальности это не меняет. Развязавший войну должен быть готов к таким неприятностям.

    1
    2
  • Д
    Добрый
    Al Ekses
    22-го декабря

    Во время 2 мировой войны немцев называли фашистами.(Германия же напала на СССР)Раша напала на Украину. Кто рашисты?Фашисты во главе со своим кремлёвским фюр..ом.В раше,в частности,Москве больше нацистских организаций и их члены,чем во всей Украине. По поводу гибели Генерала.Как вырещали соловьиный помёт,сливной бачок и прочие рашистские гебельсы в начале войны:ВСУ сами бомбят и обстреливают свои города.Аналогично,генерал сам себя взорвал

    2
    3
Читать все комментарии

