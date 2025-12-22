В Москве в понедельник в результате взрыва автомобиля был убит начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-лейтенант Фаниль Сарваров, сообщает LETA со ссылкой на BBC и УНИАН.

Взрывное устройство было размещено под днищем автомобиля Kia Sorento и сработало спустя несколько метров после начала движения.

56-летний Сарваров получил тяжёлые ранения в результате взрыва. Его доставили в больницу, где он скончался.

В заявлении Следственного комитета России отмечается, что следователи рассматривают различные версии произошедшего, в том числе и версию о том, что убийство Сарварова организовали украинские спецслужбы.

В результате взрыва были также повреждены находившиеся рядом автомобили.

Сарваров принимал участие в боевых операциях в Чечне, а также служил в составе российского военного контингента в Сирии.