Россия начала срочную эвакуацию своих дипломатов из крупной страны Южной Америки.
МИД России начал эвакуацию семей дипломатов из Венесуэлы, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя европейской разведки. По словам собеседника агентства, эвакуация женщин и детей началась в пятницу, 19 декабря. В российском МИД конечно эту информацию отрицают.
В свою очередь министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что поговорил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который выразил поддержку Венесуэле в связи с объявленной Дональдом Трампом блокадой нефтяных танкеров.
«Министр иностранных дел России подтвердил, что Россия окажет Венесуэле всестороннюю помощь и поддержку в противодействие блокаде, выразив полную поддержку действиям, предпринимаемым в рамках Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении Хиля.
В начале осени США отправили в Карибский бассейн свой самый современный авианосец «Джеральд Форд», эсминцы и истребители, и с сентября наносят удары по судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики. Администрация президента США Дональда Трампа не признает Мадуро легитимным президентом и обвиняет правительство страны в недостаточной борьбе с наркотрафиком. 17 декабря Трамп объявил, что отдал приказ о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
В начале сентября СNN сообщал, что Трамп рассматривает вариант нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы, однако по данным на середину ноября, Трамп пока не принял решение о том, проводить ли наземную операцию в Венесуэле.
