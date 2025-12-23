Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новая большая война уже скоро? Россия срочно эвакуирует семьи дипломатов из американской страны 2 747

В мире
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новая большая война уже скоро? Россия срочно эвакуирует семьи дипломатов из американской страны
ФОТО: Unsplash

Россия начала срочную эвакуацию своих дипломатов из крупной страны Южной Америки.

МИД России начал эвакуацию семей дипломатов из Венесуэлы, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя европейской разведки. По словам собеседника агентства, эвакуация женщин и детей началась в пятницу, 19 декабря. В российском МИД конечно эту информацию отрицают.

В свою очередь министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что поговорил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который выразил поддержку Венесуэле в связи с объявленной Дональдом Трампом блокадой нефтяных танкеров.

«Министр иностранных дел России подтвердил, что Россия окажет Венесуэле всестороннюю помощь и поддержку в противодействие блокаде, выразив полную поддержку действиям, предпринимаемым в рамках Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении Хиля.

В начале осени США отправили в Карибский бассейн свой самый современный авианосец «Джеральд Форд», эсминцы и истребители, и с сентября наносят удары по судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики. Администрация президента США Дональда Трампа не признает Мадуро легитимным президентом и обвиняет правительство страны в недостаточной борьбе с наркотрафиком. 17 декабря Трамп объявил, что отдал приказ о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

В начале сентября СNN сообщал, что Трамп рассматривает вариант нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы, однако по данным на середину ноября, Трамп пока не принял решение о том, проводить ли наземную операцию в Венесуэле.

Читайте нас также:
#США #эвакуация #Венесуэла #дипломатия #Россия #совет безопасности ООН #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    23-го декабря

    Россия уже оказала помощь Сирии,Украине и Ирану.Окажут помощь и Венесуэле,где потом вместе с Трампом будут качать нефть,а Мадуро станет третьим в компании поддерживаемых Россией и смело могут разливать на троих по русски.

    2
    3
  • ТТ
    Тим Тим
    23-го декабря

    А где же санкции от ЕС,где осуждение ООН?Или хозяин всегда прав?

    10
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть
Эксклюзив!
Иконка видео
Изображение к статье: «Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
1
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео