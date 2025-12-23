Российские дипломаты оценивают ситуацию в Венесуэле как "очень мрачную", рассказали агенству AP источники в европейской разведке. МИД РФ отрицает эвакуацию, пишет DW.

Россия начала эвакуировать семьи своих дипломатов из столицы Венесуэлы Каракаса. Об этом сообщило во вторник, 23 декабря, агентство AP со ссылкой на источники в европейской разведке. Эвакуация началась еще 19 декабря. По словам собеседника AP, сотрудники МИД РФ оценивают ситуацию в Венесуэле как "очень мрачную".

В свою очередь министерство иностранных дел России заявило, что информация об эвакуации семей дипломатов "не соответствует действительности". В подтверждение своих слов оно опубликовало фотографии с детского новогоднего праздника для россиян, проживающих в Венесуэле.

Днем ранее венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль рассказал, что глава МИД РФ Сергей Лавров выразил его стране поддержку в связи с американской блокадой нефтяных танкеров и давлением Вашингтона на официальный Каракас.

Трамп объявил блокаду Венесуэле и требует отставки Мадуро

На выходных президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит давление на правительство Мадуро, "пока наркотрафик из Венесуэлы в США не будет пресечен".

В декабре 2025 года США захватили в международных водах уже два танкера с нефтью из Венесуэлы. Американские власти называли судна "частью венесуэльского "теневого флота", используемого для контрабанды украденной нефти и финансирования наркотеррористического режима Мадуро". 16 декабря Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о "полной и тотальной" блокаде всех нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу и из нее.

Администрация Трампа отказывается признавать Николаса Мадуро легитимным президентом и обвиняет власти Венесуэлы в недостаточной борьбе с наркотрафиком и связями с наркокартелями. Соединенные Штаты значительно усилили свое присутствие в Карибском море, направив в регион авианосец USS Gerald R. Ford и по меньшей мере восемь других военных кораблей, а также истребители F-35. Американские военные наносят удары по судам, которые, как утверждают в Вашингтоне, участвуют в наркотрафике.

Осенью телеканал CNN сообщал, что Трамп рассматривает вариант наземной операции в Венесуэле, но пока не принял окончательного решения.

В начале ноября 2025 года американский президент заявил, что дни Мадуро во власти сочтены. Администрация Трампа связывает президента Венесуэлы и сеть высокопоставленных чиновников страны с картелем Cártel de los Soles (в переводе - "Картель Солнц").

В 2020 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, США обвинили главу Венесуэлы в "наркотерроризме" и назначили за его поимку вознаграждение в 15 млн долларов. В январе 2025 года эту сумму увеличили до 25 млн долларов, в августе - до 50 млн долларов.

DW