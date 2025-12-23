Baltijas balss logotype
В мирном плане США и Украины готовы 20 пунктов - Зеленский 1 1120

В мире
Дата публикации: 23.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: В мирном плане США и Украины готовы 20 пунктов - Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины заявил, что Киев и Вашингтон продолжают работать над документами, которые должны лечь в основу соглашения о мире. Зеленский рассчитывает на обширные гарантии безопасности от США и ЕС, пишет DW.

США и Украина продолжают работать над документами, которые должны лечь в основу соглашений о мире с Россией и о гарантиях безопасности. В плане мирного соглашения уже готовы 20 пунктов, сообщил вечером в понедельник, 22 декабря, на встрече с сотрудниками украинского МИДа по случаю Дня работников дипломатической службы президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ключевым документом станет соглашение о гарантиях безопасности, включающее в себя закрытое приложения с деталями и обязательствами стран-гарантов по поддержке армии Украины. Кроме того, продолжается работа над соглашением о послевоенном восстановлении Украины, рассказал Зеленский.

Позже он опубликовал в своем Telegram-канале часть гарантий безопасности, которые украинская сторона рассчитывает получить от США и Европы. Среди них - материальное обеспечение Вооруженных сил Украины, численность которых должна составить 800 тысяч человек, членство в Европейском Союзе, обеспечение безопасности в небе, на море и на земле, а также в вопросах энергетики, финансов и укрытий "коалицией желающих".

Владимир Зеленский подчеркнул, что американские гарантии безопасности будут оформлены отдельно от европейских: чтобы стать юридически обязательными, их должен одобрить Конгресс США. Над документом работали представители обеих стран, и это свидетельствует о том, что "мы очень близки к реальному результату", заключил президент Украины.

Кремль пока не комментирует мирный план Украины и США

Зеленский сообщил также, что в последние несколько дней делегация Украины провела интенсивные переговоры с администрацией Дональда Трампа. Теперь, по словам украинского президента, американская сторона передаст итоги переговоров представителям России.

В Кремле пока не комментировали новую версию мирного плана и гарантий безопасности для Украины. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложения по прекращению войны, вносимые Украиной и европейскими странами, "ничего хорошего не добавляют".

DW

#США #Украина #безопасность #дипломатия #кремль #Россия #политика
(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    23-го декабря

    Это типа, Пакт Молотого и Риббентропа о ненападении? Тогда скопируйте его и подпишите. Делов то.

    12
    3

Видео