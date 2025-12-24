Киев направил в прокуратуру Варшавы запрос на экстрадицию археолога Бутягина, которого подозревают в незаконных раскопках в аннексированном Крыму. Решение о выдаче ученого примет польский суд, пишет DW.

Власти Украины подали в окружную прокуратуру Варшавы запрос на экстрадицию российского археолога, научного сотрудника санкт-петербургского Эрмитажа Александра Бутягина, который с 1999 года руководил экспедицией по раскопкам в Крыму . Об этом сообщает в понедельник, 23 декабря, радио RMF FM.

Бутягин был задержан в Польше 11 декабря по подозрению в незаконных раскопках на аннексированном Россией полуострове. После допроса в прокуратуре польский суд временно арестовал гражданина РФ на 40 дней.

Решение об экстрадиции примет польский суд. Перед этим прокуратура должна оценить, соответствует ли запрос Киева положениям Европейской конвенции об экстрадиции 1957 года, отмечает RMF FM. Затем прокуратура сформулирует собственную позицию и представит ее в суде.

Украина подозревает Бутягина в уничтожении культурных объектов

В Украине Бутягина подозревают в незаконном проведении раскопок на объекте культурного наследия и уничтожении его объектов с ущербом более чем на 200 млн гривен (свыше 4 млн евро). По версии следствия, после аннексии Крыма Бутягин в качестве руководителя Мирмекийской археологической экспедиции Эрмитажа, не имея никаких разрешительных документов от властей Украины, незаконно проводил раскопки на объекте культурного наследия - в "Древнем городе Мирмекий" в Керчи.

Кремль обвиняет Варшаву в "правовой тирании"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "правовой тиранией" задержание российского археолога в Польше по запросу Киева.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение о задержании сотрудника Эрмитажа было принято "на основании международного ордера на арест", который выдала Украина. "Представители посольства России в Варшаве посетили Александра Бутягина и находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте", - сообщила Захарова российским журналистам.

DW