Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украина сделала ставку на «летающие термосы» ценой 1000 долларов 1 1820

В мире
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эти маленькие дроны преодолеют все препоны.

Эти маленькие дроны преодолеют все препоны.

Новое поколение дронов бросает вызов Кремлю.

Украина активно использует новые дешевые беспилотники-перехватчики для защиты городов и критической инфраструктуры от российских дроновых атак. Речь идет об отечественных системах, которые за считанные месяцы прошли путь от прототипов до серийного производства и уже стали важной частью украинской противовоздушной обороны, пишет Associated Press.

Во время ночных дежурств мобильные группы устанавливают антенны, датчики и пункты управления, готовя к работе новое оружие. Один из таких перехватчиков - Sting, который по форме напоминает "летающий термос". Его создал украинский стартап Wild Hornets при поддержке волонтеров.

Командир подразделения с позывным "Лой" говорит, что эти дроны способны эффективно противодействовать российским беспилотникам-камикадзе, которые стали быстрее и начали летать на больших высотах.

"Каждая уничтоженная цель - это что-то, что не поразило наши дома, наши семьи, наши электростанции. Враг не спит, и мы тоже", - подчеркнул он.

Ставка на массовость и цену

Постоянные ночные атаки заставили Киев пересмотреть подход к ПВО. Вместо использования ограниченного количества дорогих ракет Украина делает ставку на массовое производство недорогих систем. Стоимость одного такого перехватчика начинается примерно от $1000.

Кроме Sting, на вооружении появляется и другая модель - Bullet, которую разрабатывает стартап General Cherry. По словам члена стратегического совета компании Андрея Лавреновича, эти дроны уничтожают вражеские цели стоимостью от $10 тысяч до $300 тысяч.

"Мы наносим серьезный экономический ущерб", - отметил он.

Гонка инноваций

Россия продолжает делать ставку на иранские дроны-камикадзе типа "Шахед", выпуская новые модификации с глушителями, камерами и даже турбореактивными двигателями.

"В некоторых сферах они на шаг впереди. В других мы находим инновационное решение, и они от этого страдают", - сказал Лавренович.

Аналитик Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Федерико Борсари считает, что дешевые перехватчики стали ключевым элементом современной борьбы с беспилотниками.

"Они настолько быстро приобрели значение, что их уже можно считать краеугольным камнем систем противодействия БПЛА. Они меняют соотношение стоимости и масштаба противовоздушной обороны", - пояснил эксперт.

В то же время он предостерегает, что такие дроны не являются панацеей: их эффективность зависит от сенсоров, систем командования и подготовки операторов, а также от интеграции с другими средствами ПВО.

Читайте нас также:
#Украина #безопасность #технологии #дроны #беспилотники #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го декабря

    Что-то такое уже было: помнится. году в 2022-м жительница Киева сбивала дроны банками с огурцами и помидорами. Идея получила творческое развитие? :)

    25
    8

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Нетаньяху высказался об операции США против Венесуэлы
Изображение к статье: Операция в Венесуэле: США получат доступ к российскому оружию
Изображение к статье: Раскрыт план Трампа по управлению Венесуэлой
Изображение к статье: Как именно администрация Трампа собирается «управлять» Венесуэлой?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире
Изображение к статье: Не проблема: как долго таракан может обходиться без головы и что этому способствует
В мире животных
Изображение к статье: Можно ли повторно заваривать чай? Вредно ли это для здоровья?
Еда и рецепты
Изображение к статье: В Латвии риску бедности подвергаeтся половина женщин старше 65
Наша Латвия
Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео