Во вторник в американском штате Пенсильвания произошёл взрыв в доме престарелых, в результате которого погибли как минимум два человека, а несколько числятся пропавшими без вести, заявил губернатор штата Джош Шапиро, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"Катастрофический" взрыв разрушил часть дома престарелых Silverlake, и причиной происшествия могла стать утечка газа. Некоторые люди оказались заблокированы в горящих обломках.

"На данный момент известно о как минимум двух погибших. Мы знаем, что некоторые люди ещё числятся пропавшими без вести", — заявил губернатор на пресс-конференции.

Начальник пожарной службы города Бристоль Кевин Диполито сообщил, что по прибытии пожарных ощущался "сильный запах газа".

Во время взрыва произошло "структурное обрушение", и часть первого этажа провалилась в подвал, в результате чего люди оказались в ловушке. По словам Диполито, пять человек всё ещё числятся пропавшими без вести.

Шапиро отметил, что у здания с этого месяца были новые владельцы. Инспекторы здравоохранения штата Пенсильвания 10 декабря посетили данный дом престарелых и встретились с его персоналом для выработки плана обновления стандартов учреждения.