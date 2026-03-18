Финны не хотят становиться расистами из-за иммиграции

Дата публикации: 18.03.2026
Изображение к статье: Много приезжих на хельсинкском вокзалею

Большинство случаев преследований респонденты фиксировали в интернете и социальных сетях.

Президент Александер Стубб заявил, что расизму нет места в финском обществе. По словам Стубба, его задача как президента – защищать права человека.

Он подчеркнул, что успех Финляндии также основан на защите меньшинств, в том числе мигрантов.

Подавляющее большинство жителей Финляндии уверены, что расизм снижает как безопасность общества, так и их собственное чувство защищенности, даже если они сами не становились жертвами этого явления. Это следует из опроса, проведенного по заказу Финского Красного Креста.

Девять из десяти опрошенных полностью или частично согласны с утверждением о важности борьбы с расизмом.

Однако менее половины свидетелей расизма признались, что вмешивались при столкновении с проявлениями этого явления. Наиболее распространенной причиной, чтобы остаться в стороне, было то, что ситуация разрешилась сама. Второй по распространенности причиной опрошенные назвали неуверенность в том, как им стоит поступить. Чуть менее четверти опрошенных не осмеливались вмешиваться в происходящее. Каждый десятый заявил, что просто не хотел вмешиваться.

Большинство случаев расизма респонденты фиксировали в интернете и социальных сетях. Чуть менее половины сталкивались с ним в общественных местах.

#права человека #Финляндия #интернет #общество #расизм #социальные сети #мигранты #опрос
