На завтрашнем пленарном заседании ожидаются горячие дискуссии по предложению оппозиционной фракции "Латвия на первом месте" о выражении недоверия министру сообщений Атису Швинке ("Прогрессивные"). Депутаты считают, что глава минсообщений явно не справляется со своими обязанностями - это и неспособность контролировать реализацию проекта Rail Baltica, и печальное финансовое состояние национальной авиакомпании airBaltica. По слухам, все-таки большинство депутатов от входящего в правящую коалицию Союза зеленых и крестьян проголосуют против этого предложения оппозиции и значит Швинка снова удержится на своем посту.

А вот другое предложение "Латвия на первом месте", равно как и аналогичное предложение Нацобъединения - о предоставлении латвийцам права изъять свои накопления во втором пенсионном уровне, - скорее всего будет поддержано в нулевом чтении (передача в комиссию парламента), если до завтрашнего дня все те же "зеленые крестьяне" не передумают голосовать "за".

В повестке дня пленарного заседания и запрос оппозиции министру экономики по поводу государственных топливных резервов. Депутаты Объединенного списка хотят узнать, по какой цене и в каком объеме это резервное горючее закупалось и когда часть резервов может быть выведено на рынок, чтобы уменьшить стоимость топлива в розничной торговле.

В свою очередь, оппозиционеры из "Латвия на первом месте" и Объединенного списка подготовили проект постановления Сейма с поручением правительству срочно разработать законодательные поправки о снижении акциза на горючее и о возможном снижении ставки НДС на топливо, а также об использовании государственных топливных резервов. Цель всех этих мер - добиться стабилизации цен на горючее на заправочных станциях.

Депутаты, как ожидается, согласятся передать для дальнейшего рассмотрения народную инициативу об увеличении лимита возврата переплаченного подоходного налога с населения. Сейчас годовой лимит составляет всего 600 евро, авторы инициативы считают, что необходимо увеличить лимит с учетом инфляции минимум до 1000 евро.