Фото: УНИАН
Кличко сообщил, что почти треть жителей Киева остались без теплоснабжения накануне Нового года.
Почти треть Киева осталась без тепла после атак России. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.
@marek.kwiatkowski61 #війнавукраїні #руйнування #обстріл #київ #пожежі ♬ оригінальний звук - Marek Kwiatkowski
«Без теплоснабжения сейчас почти треть столицы. Электричества нет в части районов левого берега», — написал Кличко.
Мэр Киева добавил, что специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
Ранее появилась информация о возможном повреждении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Киеве в результате взрывов. Уточнялось, что речь идет о ТЭЦ-5.
В ночь на 27 декабря российская армия атаковала энергетические объекты в Киеве и области. На кадрах с места событий запечатлено огненное грибовидное облако над украинской столицей.
Оставить комментарий(1)