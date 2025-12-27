Baltijas balss logotype
Россия атаковала Киев: почти треть столицы Украины оставили без тепла 1 1110

В мире
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: УНИАН

Фото: УНИАН

Кличко сообщил, что почти треть жителей Киева остались без теплоснабжения накануне Нового года.

Почти треть Киева осталась без тепла после атак России. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

@marek.kwiatkowski61 #війнавукраїні #руйнування #обстріл #київ #пожежі ♬ оригінальний звук - Marek Kwiatkowski

«Без теплоснабжения сейчас почти треть столицы. Электричества нет в части районов левого берега», — написал Кличко.

Мэр Киева добавил, что специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Ранее появилась информация о возможном повреждении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Киеве в результате взрывов. Уточнялось, что речь идет о ТЭЦ-5.

В ночь на 27 декабря российская армия атаковала энергетические объекты в Киеве и области. На кадрах с места событий запечатлено огненное грибовидное облако над украинской столицей.

#Украина #энергетика #Киев #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    27-го декабря

    Кто страдает от ударов России или Украины по городам? Русские и украинцы.... Клычко-Этинзон без тепла и света не сидит. При случае,свет есть возле миноры-там отдельный генератор ,а может она ещё и функции калорифера имеет . Эти точно не пропадут...

    11
    7

