В 2026 году Россия будет усиливать гибридную войну с Европой, которую уже ведет по нескольким направлениям, предупреждает эксперт по национальной безопасности Уильям Диксон в колонке для RUSI. И кажется, Европа наконец-то начинает понимать, что с нею воюют…

Стратегическая ставка Кремля при избрании Трампа была ясна: новая администрация заставит Киев и европейские столицы принять мирное соглашение, закрепив территориальные завоевания России и раздробив единство Запада до того, как истечет время Москвы. А если этого не произойдет, США отзовут свою поддержку. Эта стратегия зашла в тупик. Вместо того чтобы смягчиться, позиции Украины и Европы укрепились и удержали свои "красные линии".

Предложения этого года не разделили, а укрепили позиции. Даже публикация "Стратегии национальной безопасности" Трампа с ее поляризующей риторикой подчеркнула приверженность США НАТО и Украине через обязательство Гааги о выделении 5% на военные расходы, что в конечном итоге укрепило инвестиции в коллективную оборону и решимость союзников, которые Путин надеялся разделить.

С момента отступления из Киева в апреле 2022 года Россия потерпела неудачу в достижении четырех из пяти своих стратегических целей: политического подчинения, экономической устойчивости, стабильности режима и международного авторитета. Только в области территориального контроля она имеет пиррову победу. Но угасающая держава часто бывает опаснее, чем восходящая. Столкнувшись с экономическим спадом и истощением обычных вооруженных сил, Владимир Путин вступает в период максимальной опасности. Мы должны готовиться не к возрождению России, а к ее отчаянию: 2026 год станет годом гибридной эскалации. Эскалации, которая, по смелому заявлению министра иностранных дел Великобритании в декабре 2025 года, в 100-ю годовщину Локарнского соглашения, уже "явно заметна".

Наступление на трех фронтах

Ловушка, которую Путин сейчас создал для себя, является психологической: режим, который оправдывал свою авторитарную модель обещанием восстановить величие России, не может признать стратегическое поражение, не рискуя политическим коллапсом. Сформированный культурой КГБ и ставший свидетелем распада Советского Союза, Путин не может больше рассматривать в качестве политического варианта любое мирное соглашение, которое может быть воспринято иначе, чем полная "победа". Это лишило бы легитимности весь режим. Поэтому эскалация становится не выбором, а необходимостью.

Россия должна продемонстрировать своей внутренней аудитории и Западу, что она сохраняет инициативу и остается великой державой. В следующем году это проявится в трех конкретных направлениях гибридной войны.

Саботаж будет направлен на расширяющуюся инфраструктуру оборонного производства Европы и цепочки поставок в Украину. По мере наращивания мощностей континентальных заводов по производству боеприпасов и повышения видимости логистических сетей они становятся главными целями — как в случае взрыва на оружейном заводе в Кугире, Румыния, в прошлом году. Ожидаются атаки, направленные на задержку поставок оружия, увеличение расходов на безопасность и вынуждение правительств перенаправить ресурсы с поддержки Украины на внутреннюю защиту.

Подрывная деятельность, особенно информационная война, как это было в Молдове, резко усилится во время ключевых европейских выборов, включая выборы в Венгрии в начале 2026 года и промежуточные выборы в США. Пророссийские популистские партии уже лидируют в опросах общественного мнения в крупных европейских столицах. Каждый процентный пункт и каждое политическое послание, усиливающее их позиции, дает России надежду на ослабление санкций и политической решимости Запада.

Принуждение посредством демонстрации обычных военных сил будет усиливаться от спорадического до систематического. Ожидаются все более агрессивные нарушения воздушного пространства и морских границ, подобные 12-минутному "безрассудному" инциденту в Финском заливе, произошедшему в этом году. К тому же риторика в отношении ядерного оружия будет направлена на создание психологического давления. Предполагаемый посыл: поддержка Украины чревата прямой эскалацией конфликта с Россией, поэтому сдержанность — более разумное решение. Вот 3 фактора, вызывающие гибридную эскалацию в 2026 году:

1. Неустойчивая военная экономика

Финансовая математика России рассказывает историю, которую упускают из виду западные пессимисты. Хотя истинное финансовое положение России остается засекреченным, оно, несомненно, мрачно. Процентные ставки превышают 16%. МВФ недавно снизил свой прогноз роста до 0,6%, а конфиденциальные отчеты центральных банков предупреждают об инфляции в стиле 1990-х годов и надвигающемся обвале цен на нефть в стиле 1980-х годов. Страна израсходовала половину своего ликвидного суверенного фонда. Официальные военные расходы в 2025 году оцениваются в 15,5 трлн рублей — это в пять раз больше, чем в 2021 году. Официальные военные данные не учитывают дополнительные расходы, связанные с войной, в том числе десятки миллиардов на содержание оккупированных украинских территорий, поддержку приграничных регионов, подвергающихся нападениям, и выплаты компенсаций военнослужащим и их семьям.

Доходы от энергетики, составляющие 50% государственных доходов, столь же катастрофичны: доходы России от нефти и газа в ноябре 2025 года упали на 34% по сравнению с предыдущим годом, что вынудило резко увеличить годовые заимствования. С учетом скрытых затрат, распределенных по нескольким бюджетам, реальная военная нагрузка, вероятно, превышает 9% ВВП — уровень, приближающийся к расходам позднего советского периода. СССР в Афганистане тратил всего 2-3% на конфликт, который также оказался неустойчивым. Поскольку традиционные военные варианты все больше ограничиваются этими экономическими ограничениями, менее затратная гибридная война становится единственным доступным для России инструментом эскалации.

2. Структурные проблемы: традиционные военные варианты исчерпаны

Традиционная слабость Кремля вынуждает его в большей степени полагаться на гибридные тактики в качестве замены военного потенциала, которым он больше не обладает. Россия тратит миллиарды на "продвижение" на поле боя на 50 м в день в таких районах, как Харьков, что медленнее, чем наступление на Сомме. За два года они захватили в общей сложности чуть более 2% дополнительной территории. По оценкам, Россия понесла 1,4 миллиона человеческих потерь и исчерпывает свои запасы оборудования советских времен. Утечка информации из оборонных кругов показывает, что Москве приходится создавать 10-летнюю производственную линию для 2600 танков, чтобы заменить 4000 танков, уничтоженных в ходе войны.

При текущих темпах износа восстанавливаемое оборудование будет исчерпано к концу 2026 или началу 2027 года — в тот же период, когда ожидается финансовый кризис. Военные поставки из Северной Кореи и Китая также не могут восполнить растущий дефицит техники и боеприпасов. В условиях быстрого сокращения арсенала обычных вооружений и наращивания производственных мощностей Запада гибридная война становится не только доступной, но и необходимой — единственным реальным инструментом Москвы для нанесения ущерба и поддержания иллюзии наступательной способности.

3. Европа пока не внедрила гибридное сдерживание

Европа медленно создает надежное гибридное сдерживание — способность, которую она только сейчас признает и хочет реализовать. Ее неспособность установить четкие пороги для атак в "серой зоне" создала пробел: случаи саботажа, кибератак и информационных операций по-прежнему в основном рассматриваются как единичные преступления, а не как элементы хорошо сформированной российской гибридной доктрины. НАТО наконец-то начинает действовать — ее верховный командующий и генеральный секретарь обозначили изменения в политике — и здесь тоже окно возможностей для Путина закрывается.

Но, несмотря на эти сигналы, Европа все же вступает в 2026 год с потенциально ослабленной решимостью сдерживать конкретные гибридные действия. Политически крайне правые партии — часто с пророссийскими симпатиями — лидируют в опросах общественного мнения в год важных выборов на континенте. В экономическом плане правительства стран ЕС сдерживаются медленным ростом, устойчивой инфляцией и неопределенностью в области энергоснабжения. В военном плане многие из них только начинают цикл перевооружения. Все это в совокупности ограничивает их способность принять решительные гибридные меры реагирования, особенно в 2026 году, укрепляя уверенность Кремля в том, что эти тактики могут принести успех в предстоящем году.

Стратегический выбор Европы

Фундаментальный стратегический выбор прост: удвоить ставку. Факты доказывают, что нынешняя стратегия Запада — вооружение Украины, введение санкций, укрепление критически важной инфраструктуры — разрушает военную, экономическую и политическую сплоченность России. Даже если это происходит мучительно медленно и с ужасающими человеческими жертвами в Украине.

Удвоить ставки означает не только сохранить текущую поддержку Украины. Европа должна выполнить свое недавнее заявление о создании надежного сдерживающего фактора против гибридной войны или наблюдать, как Путин пытается раздробить единство Запада тысячами мелких ударов. Текущий подход — рассматривать каждый инцидент как отдельный случай — создает вакуум, который Москва не только может, но и должна использовать.

Путин делает ставку на то, что Европе не хватает решимости наложить значимые санкции, не достигающие порога, установленного статьей 5. Факты свидетельствуют о том, что он прав: ни один российский чиновник не понес ответственности за загадочные взрывы на оружейных заводах, перерезание кабелей в Балтийском море или кампанию по отправке посылок с бомбами. Но чтобы доказать его неправоту, не нужно сравниваться с Россией по силе обычных вооружений — нужно четко обозначить, что Запад не будет терпеть. 2026 год покажет, усвоила ли Европа этот урок или же Путину удастся разрушить то, чего не смогла разрушить его военная инвазия.