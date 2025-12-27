Baltijas balss logotype
Зеленский отправился на переговоры с Трампом не один 0 875

В мире
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский отправился на переговоры с Трампом не один
ФОТО: Global Look Press

Зеленский взял на переговоры с Трампом Умерова и еще четырех чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился на переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в составе делегации. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в Telegram-канале.

«Здесь за американскую сторону я говорить, если можно, не буду, потому что это выбор президента Трампа. Думаю, что наша переговорная группа вам известна», — заявил он.

О составе украинской делегации сообщил Зеленский журналистам ранее, в субботу, 27 декабря. В нее вошли: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, советник главы офиса президента Александр Бевз и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Встреча Зеленского и Трампа состоится в воскресенье, 28 декабря. Украинский лидер ранее заявил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов и станет предметом обсуждения на переговорах.

Читайте: Учёный: Россия это мёртвая зона! Капитуляция русских - подготовка к развалу страны

#США #Украина #Зеленский #дипломатия #переговоры #политика
