Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Десоветизация: в Литве переименовали названные в честь поэтов СССР улицы 1 10619

В мире
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Десоветизация: в Литве переименовали названные в честь поэтов СССР улицы
ФОТО: Unsplash

BNS: за год в Литве переименовали 19 улиц с напоминающими об СССР названиями.

В 2025 году в Литве переименовали 19 улиц, названия которых напоминали о советском прошлом. Об этом сообщает издание BNS со ссылкой на Центр регистрации республики.

Уточняется, что в 2025 году изменения чаще всего затрагивали улицы, которые носили имена литовских и советских поэтов Людаса Гиры (1884-1946) и Саломеи Нерис (1904-1945). Так, было переименовано десять улиц в честь Нерис и четыре улицы — в честь Гиры. Отмечается, что бороться с именами писателей стали после решения комиссии по десоветизации. Она установила, что Гира и Нерис якобы участвовали в укреплении советской власти и продвигали коммунистические идеи.

Отмечается, что в Литве осталось еще около 100 улиц, напоминающих об СССР. Работа по их переименованию продолжается несколько лет. Так, в прошлом году новые названия присвоили 40 улицам.

Читайте нас также:
#история #Литва #улицы #десоветизация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
16
0
2
22
3
8

Оставить комментарий

(1)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    28-го декабря

    И визга нет,патаму шта не знают,кто это.Ну и атлично.

    4
    17

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть
Эксклюзив!
Иконка видео
Изображение к статье: «Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео