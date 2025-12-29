Газета также ссылается на информацию важного египетского источника, встреча с которым якобы была организована в Израиле. По словам этого источника, за две недели до 7 октября египетская делегация прибыла в министерство иностранных дел, чтобы встретиться со своими коллегами из дипломатического корпуса и предупредить, что "ситуация в Газе взрывоопасна". "Мы сказали, что все может взорваться", - рассказал высокопоставленный египетский источник и объяснил: "Мы сказали нашим собеседникам с израильской стороны, что ситуация в Газе и на Западном берегу очень взрывоопасна и может привести к эскалации".

Тот же высокопоставленный египетский источник добавил: "В Израиле нам сказали, что все в порядке, что скоро будет достигнуто урегулирование". Израильские источники в МИДе не смогли указать точную дату проведения встречи, но подтвердили газете, что со стороны Египта в министерство иностранных дел поступали сообщения перед 7 октября, согласно которым ситуация с палестинцами очень чувствительна и все может взорваться в любой момент.

Другие израильские источники подтверждают, что египтяне были "совсем не спокойны" и пытались предупредить об этом снова и снова, “исходя из глубокого понимания ситуации в Газе”.

26 сентября 2023 года, в то время как руководство государства собралась на торжественную церемонию, посвященную 50-летию Войны Судного дня, самолет, связанный с египетской разведкой, приземлился в изолированной зоне аэропорта Бен-Гурион, пробыл на взлетно-посадочной полосе совсем недолго и вылетел обратно в Каир.

Источники, знакомые с протоколами специальных операций, оценивают, что за это короткое время на борту самолета была проведена экстренная встреча. В те же самые часы глава СНБ Цахи Анегби - человек, который должен находиться в постоянном контакте с главой египетской разведки Аббасом Камелем - отсутствовал на церемонии. Совет Безопасности отказался от комментариев.

Камель поддерживал регулярную связь с израильскими высокопоставленными лицами, включая министров, и поддерживал развитие этих связей с Израилем. Два израильских политических источника подтвердили, что Египет передал в СНБ точечное предупреждение. Предупреждение было о "чем-то крупном", что происходит и надвигается.

Источники, причастные к деталям, утверждают, что невозможно, чтобы такая чувствительная информация, поступившая из Египта, и тем более предупреждение о "чем-то крупном", не были переданы премьер-министру и правительству.