Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Египтяне предупредили Израиль за две недели до 7 октября 2 456

В мире
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Египтяне предупредили Израиль за две недели до 7 октября
ФОТО: Youtube

Газета Исраэль Ха-Йом опубликовала материал о египетском предупреждении Израилю непосредственно перед террористической резней 7 октября. Материал основан на данных большого количества высокопоставленных источников.

Газета также ссылается на информацию важного египетского источника, встреча с которым якобы была организована в Израиле. По словам этого источника, за две недели до 7 октября египетская делегация прибыла в министерство иностранных дел, чтобы встретиться со своими коллегами из дипломатического корпуса и предупредить, что "ситуация в Газе взрывоопасна". "Мы сказали, что все может взорваться", - рассказал высокопоставленный египетский источник и объяснил: "Мы сказали нашим собеседникам с израильской стороны, что ситуация в Газе и на Западном берегу очень взрывоопасна и может привести к эскалации".

Тот же высокопоставленный египетский источник добавил: "В Израиле нам сказали, что все в порядке, что скоро будет достигнуто урегулирование". Израильские источники в МИДе не смогли указать точную дату проведения встречи, но подтвердили газете, что со стороны Египта в министерство иностранных дел поступали сообщения перед 7 октября, согласно которым ситуация с палестинцами очень чувствительна и все может взорваться в любой момент.

Другие израильские источники подтверждают, что египтяне были "совсем не спокойны" и пытались предупредить об этом снова и снова, “исходя из глубокого понимания ситуации в Газе”.

26 сентября 2023 года, в то время как руководство государства собралась на торжественную церемонию, посвященную 50-летию Войны Судного дня, самолет, связанный с египетской разведкой, приземлился в изолированной зоне аэропорта Бен-Гурион, пробыл на взлетно-посадочной полосе совсем недолго и вылетел обратно в Каир.

Источники, знакомые с протоколами специальных операций, оценивают, что за это короткое время на борту самолета была проведена экстренная встреча. В те же самые часы глава СНБ Цахи Анегби - человек, который должен находиться в постоянном контакте с главой египетской разведки Аббасом Камелем - отсутствовал на церемонии. Совет Безопасности отказался от комментариев.

Камель поддерживал регулярную связь с израильскими высокопоставленными лицами, включая министров, и поддерживал развитие этих связей с Израилем. Два израильских политических источника подтвердили, что Египет передал в СНБ точечное предупреждение. Предупреждение было о "чем-то крупном", что происходит и надвигается.

Источники, причастные к деталям, утверждают, что невозможно, чтобы такая чувствительная информация, поступившая из Египта, и тем более предупреждение о "чем-то крупном", не были переданы премьер-министру и правительству.

Читайте нас также:
#терроризм #Израиль #разведка #Египет #безопасность #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    29-го декабря

    Только совсем лох после прошествии некоторого времени не понял,что 7 октября было организовано спецслужбами Израиля ибо на базы мышь не должна была проскочить как говорили там служившие. И понятно зачем. Даже своих не жалеют как во время Второй мировой ,если это выгодно какой то группе людей.😈👽

    5
    2
  • A
    Aleks
    Aleks
    29-го декабря

    В России была такая же байда(люди же Теже,что в Израиле),когда надо было начать Вторую Чеченскую после подписания мирного договора в Хасавюрте генералом Лебедем.Но поняв,что первая чеченская принесла много денег,чекисты по приказу свыше взрывали дома в России и все валили на чеченцев,хотя вопрос-зачем им это надо,если мирный договор есть !? Старая схема .Но работает же Главное,чтобы СМИ и ТВ были в надёжных руках,а преподнесут как надо..

    3
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Российские войска готовятся занять город Запорожье - Путин
Изображение к статье: «Прискорбное нападение»: арабские шейхи поверили Путину, а не Зеленскому
Изображение к статье: Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня
Изображение к статье: Трамп раскрыл потери ВСУ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Опасности кормления питомцев сырым мясом: что нужно знать хозяевам
В мире животных
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему количество пород кошек меньше, чем собак?
В мире животных
Изображение к статье: Оливье-трансформер: советы диетолога по улучшению любимых блюд
Еда и рецепты
Изображение к статье: Опасности кормления питомцев сырым мясом: что нужно знать хозяевам
В мире животных
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео