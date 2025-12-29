Военные учения КНР "Just Mission 2025" проходят в пяти акваториях у берегов Тайваня и воздушном пространстве возле него. В Китае утверждают, что мера нацелена на защиту его суверенитета.

Китай начал масштабные военные учения "Just Mission 2025" с организацией боевых стрельб в пяти акваториях у берегов Тайваня и воздушном пространстве возле него. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщил представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР Ши И.

"Это служит серьезным предупреждением сепаратистским силам, действующим в интересах "независимости Тайваня", и внешним силам, вмешивающимся в его дела, а также является законной и необходимой мерой для защиты суверенитета и национального единства Китая", - утверждается в заявлении китайских военных.

Первые крупные военные учения Китая у берегов Тайваня с апреля

В документе указывается, что учения сосредоточены на "подготовке патрулей к боевой готовности на море и в воздухе, установлении интегрированного контроля, блокировании ключевых портов и районов и проведении многомерного сдерживания".

Это первые крупные военные учения Китая у берегов Тайваня с апреля, отмечает агентство dpa.

Вашингтон одобрил продажу Тайваню пакета вооружений

Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Тайваню пакета вооружений на сумму 11,1 млрд долларов (9,4 млрд евро). В него вошли реактивные системы залпового огня HIMARS, противотанковые ракеты Javelin, беспилотники Altius, гаубицы и комплектующие для другого оборудования, заявило правительство Тайваня 18 декабря. Как отмечало агентство Reuters, это рекордная партия вооружений, которую Соединенные Штаты планировали поставить Тайбэю.

Объявление о поставке вооружений прозвучало на фоне усиления Китаем военного и дипломатического давления на Тайвань, который Пекин считает своей мятежной провинцией. КНР угрожает ему применением силы.

Пекин раскритиковал планируемую продажу оружия Тайваню. МИД Китая заявил, что этот шаг нарушит дипломатические соглашения между Китаем и США, нанесет серьезный ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности КНР и подорвет региональную стабильность.

Конфликт вокруг Тайваня

Тайвань с населением около 23 млн человек - частично признанное демократическое государство, которое официальный Пекин считает "мятежной провинцией" и частью территории Китайской Народной Республики. Власти острова отвергают модель "одна страна, две системы", которую Пекин продвигает с 1980-х годов. В последние годы Китай неоднократно проводил у берегов острова масштабные военные учения, которые ряд военных аналитиков расценивали как репетицию вторжения. Проходы военных кораблей других стран через пролив, отделяющий Тайвань от материкового Китая, в Пекине воспринимают как провокацию.

Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно заявлял о "воссоединении" Тайваня с материковым Китаем и называл срок установления суверенитета Пекина над островом - 2027 год. Второй президентский срок Трампа должен закончиться в начале 2029 года.

Вашингтон не признает независимость Тайваня, у него нет дипломатических отношений с Тайбэем. США продают острову оружие в рамках принятого в 1979 году Закона об отношениях с Тайванем. Этот документ предусматривает поставки вооружений для самообороны.