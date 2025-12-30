Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник резко осудил беспорядки, выявленных в одном из элитных парашютно-десантных полков Бундесвера. Об этом сообщает DPA.

Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что расследование в отношении 26-го парашютно-десантного полка в городе Цвайбрюккен продолжается уже несколько месяцев и касается праворадикального экстремизма, сексуальных злоупотреблений, насильственных "ритуалов" и употребления наркотиков.

По данным газеты, десятки военнослужащих полка обвиняют в сексуальном насилии и домогательствах к женщинам, по меньшей мере 30 человек – в политическом экстремизме и антисемитизме, связанных с более чем 200 инцидентами.

Издание также сообщило о нацистских приветствиях и существовании так называемой нацистской партии внутри подразделения.

Как отмечает газета, женщин заставляли сталкиваться с эксгибиционизмом, слушать порнографические шутки и фантазии об изнасиловании.

"Сообщения о праворадикальном экстремизме, сексуальных злоупотреблениях и употреблении наркотиков в Цвайбрюккене шокируют", – заявил Писториус агентству.

По его словам, такие действия резко противоречат базовым ценностям Бундесвера, Вооруженных сил Германии.

В военном ведомстве сообщили, что после расследований в парашютно-десантном полку, дислоцированном в городе Цвайбрюккен, было уволено несколько военнослужащих, а также объявлено о дальнейших мерах. Прокуратура расследует дела в отношении 19 солдат.