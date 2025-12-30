Baltijas balss logotype
Министр обороны в шоке – в элитных войсках Германии служат нацисты и эксгибиционисты

В мире
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Министр обороны в шоке – в элитных войсках Германии служат нацисты и эксгибиционисты

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник резко осудил беспорядки, выявленных в одном из элитных парашютно-десантных полков Бундесвера. Об этом сообщает DPA.

Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что расследование в отношении 26-го парашютно-десантного полка в городе Цвайбрюккен продолжается уже несколько месяцев и касается праворадикального экстремизма, сексуальных злоупотреблений, насильственных "ритуалов" и употребления наркотиков.

По данным газеты, десятки военнослужащих полка обвиняют в сексуальном насилии и домогательствах к женщинам, по меньшей мере 30 человек – в политическом экстремизме и антисемитизме, связанных с более чем 200 инцидентами.

Издание также сообщило о нацистских приветствиях и существовании так называемой нацистской партии внутри подразделения.

Как отмечает газета, женщин заставляли сталкиваться с эксгибиционизмом, слушать порнографические шутки и фантазии об изнасиловании.

"Сообщения о праворадикальном экстремизме, сексуальных злоупотреблениях и употреблении наркотиков в Цвайбрюккене шокируют", – заявил Писториус агентству.

По его словам, такие действия резко противоречат базовым ценностям Бундесвера, Вооруженных сил Германии.

В военном ведомстве сообщили, что после расследований в парашютно-десантном полку, дислоцированном в городе Цвайбрюккен, было уволено несколько военнослужащих, а также объявлено о дальнейших мерах. Прокуратура расследует дела в отношении 19 солдат.

#увольнения #нацизм #насилие #армия #Германия
  • A
    Aleks
    30-го декабря

    Надо же,не обвинили в лояльности к Кремлю.😂Но есть вторая тема.Это сейчас в США популярно-за независимую страну выступаешь и сразу становишься антисемитом. Уже Такера Карлсона в антисемитизме обвиняют,а потом удивляются,а что нас так американцы не любят? Так и в Германии,где в армии знают,кто у власти ,куда и кому уходят деньги и кто пилит бюджет страны. Из армии Латвии тоже уволили несколько нелояльных и со всем не за симпатии к Кремлю.Рихард Розенблюмс чутко следит за тем,чтобы ,не дай бог,не произошло того ,что в Аргентине в 1973 и не дай бог все в армии не поняли,что почём в стране.. А потом начинается ,,украинское,,-А нас за шо?Вы все антисемиты и нацисты,являясь сами ими по сути.😈👽

    5
    2
  • SK
    Soglasen Klassnij
    Aleks
    30-го декабря

    Если не секрет, откуда вы вкурсе про Аргентину?

    0
    3
  • bt
    bory tschist
    30-го декабря

    ...министр ещё не в курсе – сколько советского (с немецкими фамилиями и тоскующего по родному cccp) yуyёбищa в этих войсках

    1
    10
