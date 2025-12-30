Дональд Трамп заявил, что для борьбы с наркотрафиком США нанесли удар по территории Венесуэлы. Ранее такого никогда не происходило. Ни госорганы в Вашингтоне, ни власти в Каракасе ничего не сообщали об этом ударе, пишет DW.

США впервые в истории нанесли удар по территории Венесуэлы. Об этом заявил президент Дональд Трамп в понедельник, 29 декабря.

"В порту, где загружают суда наркотиками, произошел мощный взрыв, - заявил Трамп перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде. - Мы ударили по всем судам, а теперь наносим удар по району, где они проворачивали все это. Его больше нет".

Так Трамп ответил на просьбу прокомментировать собственные слова от 26 декабря. Тогда в интервью нью-йоркской радиостанции WABC республиканец сказал: "У них большой завод или крупный объект, откуда прибывают суда. Два дня назад мы его обезвредили".

Точно неясно, где и кем нанесен удар

Ни военные США, ни власти Венесуэлы официально не сообщали о таком ударе. Ранее армия США атаковала лишь венесуэльские суда, которые обвиняла в перевозке наркотиков. Каждая такая операция вызывала резкую критику в Каракасе.

ЦРУ, Белый дом и Пентагон отказались от комментариев для СМИ о наземном ударе. Трамп также отказался уточнять, какая именно силовая структура США нанесла удар. В октябре республиканец говорил, что разрешил ЦРУ проводить операции в Венесуэле.

В соцсетях появлялись сообщения о взрыве на заводе химической компании Primazol Insumos Químicos в приморском городе Маракайбо. Сама фирма заявила, что это был пожар на складе из-за неисправности электропроводки.

Как сообщил 30 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на источники, в начале месяца ЦРУ ударила беспилотником по "удаленному причалу" на побережье Венесуэлы. Он использовался наркобандой Tren de Aragua для перегрузки наркотиков на лодки. Разведывательную поддержку операции оказали Силы специальных операций в составе армии США. Жертв в результате атаки не было, пишет CNN.

DW