Израиль предупреждает о приостановке деятельности ряда гуманитарных организаций в секторе Газа

В мире
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
ФОТО: Youtube
ФОТО: Youtube

Во вторник Израиль предупредил, что с января приостановит деятельность ряда гуманитарных организаций в секторе Газа, поскольку те не предоставили подробную информацию о своём палестинском персонале, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Министерство по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом заявило, что этот шаг является частью решения Израиля «ужесточить и обновить» правила, регулирующие деятельность международных неправительственных организаций (НПО) в этом палестинском регионе.

«Гуманитарным организациям, не соответствующим требованиям безопасности и прозрачности, лицензии будут приостановлены», — говорится в заявлении министерства.

Там также отмечается, что организации, которые «не сотрудничали и отказались предоставить список своих палестинских сотрудников для исключения возможных связей с терроризмом», получили официальное уведомление о том, что их лицензии будут аннулированы с 1 января.

Конкретные названия этих организаций не разглашаются, но им предписано прекратить всю деятельность до 1 марта.

Министерство пояснило, что у организаций было 10 месяцев для предоставления запрашиваемой информации, однако они «так и не выполнили требования».

В этом месяце министерство сообщило агентству AFP, что к 25 ноября было подано около 100 заявок на регистрацию, из которых отклонены были только 14. «Остальные одобрены или находятся на рассмотрении», — добавили в министерстве.

Во вторник в своём заявлении министерство после проведённого расследования утверждало, что международная организация «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières, MSF) наняла двух человек, один из которых был связан с боевиками ХАМАС, а другой — с группировкой «Исламский джихад Палестины».

«Несмотря на неоднократные запросы, организация не предоставила полную информацию об идентичности и роли этих лиц», — добавили в министерстве.

MSF в ответ заявила журналистам, что «никогда сознательно не нанимала бы людей, вовлечённых в военную деятельность», поскольку это «создало бы угрозу для нашего персонала и наших пациентов».

Организация также сообщила, что «продолжает вести диалог с израильскими властями» и «ещё не получила решения о повторной регистрации».

Министерство подчеркнуло, что эти меры не повлияют на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. «Лишь ограниченное число организаций — менее 15% — уличены в нарушении регулирования», — говорится в заявлении.

Несколько НПО сообщили AFP, что новые правила значительно повлияют на распределение помощи в секторе Газа.

#терроризм #Израиль #правила #Хамас #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
