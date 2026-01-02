Священнику религиозной структуры "Русская православная церковь" (РПЦ) Роману Колесникову запретили въезд в Эстонию. Об этом сообщает телеканал ERR.

По данным источника, осенью 2025 года Колесников начал служение в Эстонской православной христианской церкви, связанной с Московским патриархатом. Однако МВД отказалось пускать представителя религиозной структуры в страну.

По словам руководителя отдела внутренней безопасности ведомства Кристиана Пярта, запрет связан с угрозой государственной безопасности, так как деятельность Колесникова поддерживает «агрессивную внешнюю политику России» и идеологию «русского мира». В силовом ведомстве Эстонии также считают, что РПЦ якобы используется российскими спецслужбами для подрыва безопасности других стран.

Уточняется, что российский священник стал третьим духовным лицом, к которому применили ограничительные меры.