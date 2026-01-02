Baltijas balss logotype
Агент Кремля и угроза безопасности? Священника РПЦ отказались пускать в Эстонию 1 348

В мире
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Агент Кремля и угроза безопасности? Священника РПЦ отказались пускать в Эстонию
ФОТО: Global Look Press

ERR: священник РПЦ Колесникову запретили въезд в Эстонию.

Священнику религиозной структуры "Русская православная церковь" (РПЦ) Роману Колесникову запретили въезд в Эстонию. Об этом сообщает телеканал ERR.

По данным источника, осенью 2025 года Колесников начал служение в Эстонской православной христианской церкви, связанной с Московским патриархатом. Однако МВД отказалось пускать представителя религиозной структуры в страну.

По словам руководителя отдела внутренней безопасности ведомства Кристиана Пярта, запрет связан с угрозой государственной безопасности, так как деятельность Колесникова поддерживает «агрессивную внешнюю политику России» и идеологию «русского мира». В силовом ведомстве Эстонии также считают, что РПЦ якобы используется российскими спецслужбами для подрыва безопасности других стран.

Уточняется, что российский священник стал третьим духовным лицом, к которому применили ограничительные меры.

Читайте нас также:
#Эстония #МВД #безопасность #религия #спецслужбы #запрет #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    2-го января

    Надо отдать должное,но кроме священника РПЦ,в Эстонию не пустили и раввинов Хабада из США. И ,видимо,они решили пойти другим путем...Через ,,православного,,священника😀 Молодцы эстонцы...В теме,что православная церковь в России неотделима от синагоги Хабад...

    2
    7

