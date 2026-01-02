Baltijas balss logotype
Около 300 тысяч человек призовут на военную службу в Польше

В мире
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Около 300 тысяч человек призовут на военную службу в Польше
ФОТО: Global Look Press

Польша планирует призвать до 300 тысяч граждан на военную службу в 2026 году.

Власти Польши планируют призвать около 300 тысяч граждан на военную службу и сборы в 2026 году.

Соотвествующее распоряжение сделал совет министров республики. Так, профессиональную военную подготовку должны пройти до 13,5 тысячи человек. При этом до 200 тысяч поляков будут проходить различные учения.

Согласно документу, активный резерв Польши должны пополнить до 8,7 тысячи человек. 39 тысяч отправятся на добровольное исполнение базового воинского долга, а Войска территориальной обороны пополнят до 40 тысяч граждан.


#Польша #учения #призыв
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV


