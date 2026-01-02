В Никарагуа издан президентский указ, разрешающий въезд, транзит и стоянку на территории страны войск, кораблей и самолетов, принадлежащих иностранным вооруженным силам. Указ, опубликованный в официозе "Ла Гасета", будет действовать в период с 1 января по 30 июня 2026 года и официально направлен в первую очередь на обмен и гуманитарную помощь в чрезвычайных ситуациях.

Указ, обозначенный как № 14-2025, предусматривает участие вооруженных сил таких стран, как Россия, США, Мексика, Куба и Венесуэла, а также стран Центральной Америки, входящих в Конференцию центральноамериканских вооруженных сил (CFAC): Гватемала, Сальвадор, Гондурас и Доминиканская Республика. Кроме того, разрешен выезд никарагуанских войск за границу для проведения совместных учений, что укрепляет региональное сотрудничество в области обороны и реагирования на стихийные бедствия.

Согласно официальному документу, иностранное военное присутствие в Никарагуа будет сосредоточено на операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных операциях и спасательных операциях в случае стихийных бедствий или опасных ситуаций. Также запланированы военные учения по обучению операциям против нелегалов в морских пространствах Карибского моря и Тихого океана, а также технические и тактические обмены с военно-морскими силами и Командованием специальных операций никарагуанской армии.

В случае Российской Федерации подчеркивается ее участие в совместных военных учениях, а также в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью. Венесуэла, со своей стороны, будет сотрудничать в обеспечении безопасности и планировании гуманитарных учений. Куба и Мексика присоединятся к мероприятиям, направленным на обмен опытом и оказание помощи в случае стихийных бедствий. В указе говорится, что любая операция должна быть предварительно согласована с армией Никарагуа, включая заход в порты и посадку в национальных аэропортах.

В ноябре 2024 года правительство представило частичную конституционную реформу, которая установила масштабные изменения в правительстве. Реформа определила Никарагуа как революционное социалистическое государство с флагом Сандинистского фронта национального освобождения в качестве национального символа, запретила нарушения «принципов безопасности, мира и благополучия, установленных в Конституции», и объявила противников этого «предателями родины», будь то внутри или за пределами национальной территории. Эта реформа также увеличила президентские полномочия, установив сопрезидентство, способное «координировать» действия с другими «государственными органами», такими как законодательная, судебная и исполнительная власть. Среди других изменений реформа увеличивает президентский срок с 5 до 6 лет, создаёт добровольную гражданскую полицию в качестве «вспомогательного органа в поддержку Национальной полиции» и ограничивает любые высказывания или религиозные обряды, которые «нарушают общественный порядок» и конституционные принципы.

Реформа подверглась широкой критике со стороны ОАГ и оппозиционных деятелей как официальное узаконивание репрессивных практик, устранение сдержек и противовесов и установление «двуглавой диктатуры». Она была осуждена как «самое вопиющее нарушение прав человека», поскольку «речь идет о конституции». ОАГ далее раскритиковала реформу как «незаконную» и как «неправильную форму институционализации супружеской диктатуры».

30 января 2025 года в Никарагуа была проведена конституционная реформа, по которой в стране была установлена президентская диархия, сопрезидентами стали сохранивший президентский пост Даниэль Ортега (80) и занимавшая пост вице-президента его супруга Росарио Мурильо (74).