После того как президент США Дональд Трамп объявил об операции, в ходе которой был захвачен лидер Венесуэлы Николас Мадуро, Европейский союз в субботу призвал к сдержанности и соблюдению международного права в Венесуэле, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«ЕС неоднократно указывал, что у господина Мадуро отсутствует легитимность, и выступал за мирную трансформацию» в Венесуэле, написала на платформе X глава дипломатии ЕС Кая Каллас после беседы с госсекретарём США Марко Рубио.

«В любом случае необходимо соблюдать принципы международного права и Устав ООН. Мы призываем к сдержанности», — подчеркнула она.

Каллас заявила, что ЕС внимательно следит за стремительно меняющейся ситуацией и что она уже обсудила происходящее с представителем ЕС в Венесуэле. Безопасность граждан ЕС, по её словам, является «нашим главным приоритетом».

ЕС не признал спорные результаты выборов 2024 года, по итогам которых Мадуро получил третий срок, и ввёл санкции против десятков венесуэльских чиновников за подрыв демократии в стране.

Однако блок из 27 стран официально не признал кандидата от оппозиции Эдмунда Гонсалеса законным лидером Венесуэлы, как это сделали США.

Гонсалес в последний момент выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах вместо оппозиционной лидерки Марии Корины Мачадо, которой было запрещено участвовать в голосовании.

После выборов Гонсалес покинул Венесуэлу и отправился в Мадрид, который выразил готовность выступить посредником после захвата Мадуро в субботу.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также в субботу заявил, что все страны обязаны соблюдать международное право.

«Прежде всего, я хочу выяснить факты, поговорить с президентом Трампом, поговорить с союзниками», — сказал Стармер спустя несколько часов после удара США по Венесуэле.

«Могу совершенно ясно заявить, что мы в этом не участвовали. И, как вы знаете, я всегда утверждал и продолжаю утверждать, что мы все должны соблюдать международное право», — подчеркнул он.