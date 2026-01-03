Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ЕС призывает соблюдать сдержанность и международное право в Венесуэле 1 608

В мире
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: ЕС призывает соблюдать сдержанность и международное право в Венесуэле
ФОТО: LETA

После того как президент США Дональд Трамп объявил об операции, в ходе которой был захвачен лидер Венесуэлы Николас Мадуро, Европейский союз в субботу призвал к сдержанности и соблюдению международного права в Венесуэле, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«ЕС неоднократно указывал, что у господина Мадуро отсутствует легитимность, и выступал за мирную трансформацию» в Венесуэле, написала на платформе X глава дипломатии ЕС Кая Каллас после беседы с госсекретарём США Марко Рубио.

«В любом случае необходимо соблюдать принципы международного права и Устав ООН. Мы призываем к сдержанности», — подчеркнула она.

Каллас заявила, что ЕС внимательно следит за стремительно меняющейся ситуацией и что она уже обсудила происходящее с представителем ЕС в Венесуэле. Безопасность граждан ЕС, по её словам, является «нашим главным приоритетом».

ЕС не признал спорные результаты выборов 2024 года, по итогам которых Мадуро получил третий срок, и ввёл санкции против десятков венесуэльских чиновников за подрыв демократии в стране.

Однако блок из 27 стран официально не признал кандидата от оппозиции Эдмунда Гонсалеса законным лидером Венесуэлы, как это сделали США.

Гонсалес в последний момент выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах вместо оппозиционной лидерки Марии Корины Мачадо, которой было запрещено участвовать в голосовании.

После выборов Гонсалес покинул Венесуэлу и отправился в Мадрид, который выразил готовность выступить посредником после захвата Мадуро в субботу.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также в субботу заявил, что все страны обязаны соблюдать международное право.

«Прежде всего, я хочу выяснить факты, поговорить с президентом Трампом, поговорить с союзниками», — сказал Стармер спустя несколько часов после удара США по Венесуэле.

«Могу совершенно ясно заявить, что мы в этом не участвовали. И, как вы знаете, я всегда утверждал и продолжаю утверждать, что мы все должны соблюдать международное право», — подчеркнул он.

Читайте нас также:
#выборы #США #санкции #Венесуэла #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    3-го января

    И чего и санкции против США введете? Или просто не одобрямс?

    20
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Нетаньяху высказался об операции США против Венесуэлы
Изображение к статье: Операция в Венесуэле: США получат доступ к российскому оружию
Изображение к статье: Раскрыт план Трампа по управлению Венесуэлой
Изображение к статье: Как именно администрация Трампа собирается «управлять» Венесуэлой?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: L«Equipe составил символическую сборную лучших игроков 2025 года. Чем примечателен состав?
Спорт
Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире
Изображение к статье: Не проблема: как долго таракан может обходиться без головы и что этому способствует
В мире животных
Изображение к статье: Можно ли повторно заваривать чай? Вредно ли это для здоровья?
Еда и рецепты
Изображение к статье: L«Equipe составил символическую сборную лучших игроков 2025 года. Чем примечателен состав?
Спорт
Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео