С 1 января 2026 года Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям сменило название на Шведское агентство гражданской обороны. По словам генерального директора агентства, смена названия свидетельствует о более чёткой ориентации на подготовку Швеции к войне.

«Сейчас мы больше сосредоточены на подготовке общества к войне, чем к катастрофам или стихийным бедствиям», - заявил генеральный директор пока ещё Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям (MSB) Микаэль Фризелл.

Хотя на практике задачи агентства остаются прежними, новому органу будет предоставлен более чёткий мандат в качестве координирующей силы в рамках гражданской обороны. Фризелл подчёркивает, что в настоящее время основой для планирования работы являются требования войны.

«Мы исходим из наихудшего сценария - войны. Мы считает, что тогда сможем справится и с обычными кризисами», – сказал Микаэль Фризелл.

Это агентство будет играть центральную роль в возобновлении работы гражданского призыва. Уже в 2026 году молодых шведов можно будет призвать на гражданскую службу, в первую очередь в службы экстренной помощи.

Швеция готовится защитить население в случае войны. С 2024 года страна инвестировала около семи миллионов семисот тысяч евро в модернизацию убежищ, построенных во время Второй мировой войны и Холодной войны.

В королевстве насчитывается порядка 64 тысяч бункеров. Это - лишь один из них. Он находится в столице Швеции, Стокгольме. Автостоянка Игельдаммс выглядит как обычная подземная парковка, вырубленная в скале. Но во время полномасштабного конфликта она может служить укрытием для 1200 человек.

Андерс Йоханнессон, специалист по убежищам Шведского агентства по ЧС: "Оно (убежище) может выдержать взрыв, попадание обломков, все то, что сопутствует взрыву. Кроме того, оно герметично, поэтому оно не пропустит биогаз, химический газ и даже радиоактивные отходы".

Работы по реконструкции Игельдаммс были завершены в сентябре, а модернизация 24 из 80 других крупных убежищ еще продолжается. По данным Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям, процесс модернизации, включающий замену дизельных генераторов и обновление воздушных фильтров, может занять от двух до трех лет. Правительство надеется, что увеличение финансирования поможет его ускорить.