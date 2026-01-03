Президент Колумбии Густаво Петро в субботу отдал приказ о переброске военных к границе с Венесуэлой после ударов США по Каракасу, в результате которых, как заявил президент США Дональд Трамп, был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Петро охарактеризовал действия Вашингтона как нападение на суверенитет Латинской Америки и заявил, что возможен гуманитарный кризис.

Хотя президент Колумбии призвал решить кризис посредством диалога, на платформе X он также сообщил, что отдал приказ "дислоцировать силы безопасности" у границы с Венесуэлой.

В соцсетях Петро добавил, что введены меры для "сохранения стабильности на границе".

Президент Колумбии не прокомментировал заявления Трампа о захвате Мадуро, несмотря на то, что Венесуэла — один из ближайших союзников Колумбии в регионе.

Ранее Петро потребовал немедленного созыва заседания Организации американских государств (ОАГ) и принятия решения ООН по вопросу "международной правовой оценки агрессии США".

Колумбия в этом году является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, поэтому призвала к созыву заседания этой структуры.

Петро раскритиковал распоряжения Трампа о размещении военных сил в Карибском регионе для борьбы с возможной контрабандой наркотиков.

По данным репортёра агентства AFP, на главном пункте пересечения границы между Колумбией и Венесуэлой ситуация остаётся нормальной.

Министр обороны Педро Санчес заявил, что силы безопасности активировали "все возможности", чтобы предотвратить "любые попытки террористических атак" на границе со стороны незаконных формирований, таких как Армия национального освобождения.

В рамках реализации своей антинаркотической стратегии Трамп недавно заявил, что не исключает возможность ударов по лабораториям по производству наркотиков в Колумбии, что Петро осудил как угрозу вторжения.