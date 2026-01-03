Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил в стране чрезвычайное положение и осудил "чрезвычайно серьёзную военную агрессию" США в Каракасе, пишет LETA со ссылкой на AFP и AP.

По сообщениям журналистов и опубликованным в социальных сетях данным, в столице Венесуэлы прозвучали несколько взрывов, сопровождавшихся звуками, похожими на пролёты самолётов.

"Венесуэла на международной арене отвергает, не признаёт и осуждает чрезвычайно серьёзную военную агрессию, которую нынешнее правительство Соединённых Штатов совершило против территории и населения Венесуэлы", — заявило правительство Мадуро.

Президент распорядился привести в исполнение все планы национальной обороны и объявил в стране "состояние внешнего вмешательства", говорится в заявлении правительства.

Пентагон и Белый дом ситуацию в Венесуэле пока не прокомментировали.

Поступили сообщения, что из ангара военной базы в Каракасе поднимается дым, а на другом военном объекте была прервана подача электроэнергии.

Удары были нанесены в период, когда вооружённые силы США активизировали действия против, предположительно, судов с контрабандой наркотиков. В пятницу Венесуэла заявила о готовности к переговорам с США о соглашении по борьбе с наркоторговлей.

В интервью, показанном в четверг, Мадуро заявил, что США стремятся сменить правительство в Венесуэле и получить доступ к её огромным запасам нефти, используя месяцы военного давления, начавшегося с размещения крупного военного контингента в Карибском море в августе.

США обвиняют Мадуро в наркотерроризме.

Президент США Дональд Трамп в течение нескольких месяцев угрожал, что вскоре может отдать приказ о нанесении ударов по целям на территории Венесуэлы. США также арестовывали у берегов Венесуэлы танкеры с нефтью, находящиеся под санкциями, а Трамп распорядился блокировать другие суда, что, по-видимому, направлено на ослабление экономики южноамериканской страны.

С начала сентября вооружённые силы США нанесли многочисленные удары по судам как в Карибском море, так и в восточной части Тихого океана, заявляя, что борются с контрабандистами наркотиков.

Однако администрация США не представила доказательств того, что суда действительно были вовлечены в наркоторговлю, что вызвало споры о законности этих операций.

Эксперты по международному праву и правозащитные организации считают, что эти удары, по всей видимости, являются внесудебными казнями. Вашингтон это отрицает.

Согласно обнародованной информации американских военных, в рамках морской кампании, считающейся смертельно опасной, в результате как минимум 305 ударов были убиты не менее 115 человек.

Эти атаки последовали за значительным наращиванием американского военного присутствия у побережья Южной Америки. В ноябре туда был переброшен новейший американский авианосец, что усилило и без того крупнейшее военное присутствие США в регионе за последние десятилетия, дополнив его тысячами военнослужащих.