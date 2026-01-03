Baltijas balss logotype
Мадуро объявил чрезвычайное положение и обвиняет США в военной агрессии против Венесуэлы

В мире
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
ФОТО: пресс-фото

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил в стране чрезвычайное положение и осудил "чрезвычайно серьёзную военную агрессию" США в Каракасе, пишет LETA со ссылкой на AFP и AP.

По сообщениям журналистов и опубликованным в социальных сетях данным, в столице Венесуэлы прозвучали несколько взрывов, сопровождавшихся звуками, похожими на пролёты самолётов.

"Венесуэла на международной арене отвергает, не признаёт и осуждает чрезвычайно серьёзную военную агрессию, которую нынешнее правительство Соединённых Штатов совершило против территории и населения Венесуэлы", — заявило правительство Мадуро.

Президент распорядился привести в исполнение все планы национальной обороны и объявил в стране "состояние внешнего вмешательства", говорится в заявлении правительства.

Пентагон и Белый дом ситуацию в Венесуэле пока не прокомментировали.

Поступили сообщения, что из ангара военной базы в Каракасе поднимается дым, а на другом военном объекте была прервана подача электроэнергии.

Удары были нанесены в период, когда вооружённые силы США активизировали действия против, предположительно, судов с контрабандой наркотиков. В пятницу Венесуэла заявила о готовности к переговорам с США о соглашении по борьбе с наркоторговлей.

В интервью, показанном в четверг, Мадуро заявил, что США стремятся сменить правительство в Венесуэле и получить доступ к её огромным запасам нефти, используя месяцы военного давления, начавшегося с размещения крупного военного контингента в Карибском море в августе.

США обвиняют Мадуро в наркотерроризме.

Президент США Дональд Трамп в течение нескольких месяцев угрожал, что вскоре может отдать приказ о нанесении ударов по целям на территории Венесуэлы. США также арестовывали у берегов Венесуэлы танкеры с нефтью, находящиеся под санкциями, а Трамп распорядился блокировать другие суда, что, по-видимому, направлено на ослабление экономики южноамериканской страны.

С начала сентября вооружённые силы США нанесли многочисленные удары по судам как в Карибском море, так и в восточной части Тихого океана, заявляя, что борются с контрабандистами наркотиков.

Однако администрация США не представила доказательств того, что суда действительно были вовлечены в наркоторговлю, что вызвало споры о законности этих операций.

Эксперты по международному праву и правозащитные организации считают, что эти удары, по всей видимости, являются внесудебными казнями. Вашингтон это отрицает.

Согласно обнародованной информации американских военных, в рамках морской кампании, считающейся смертельно опасной, в результате как минимум 305 ударов были убиты не менее 115 человек.

Эти атаки последовали за значительным наращиванием американского военного присутствия у побережья Южной Америки. В ноябре туда был переброшен новейший американский авианосец, что усилило и без того крупнейшее военное присутствие США в регионе за последние десятилетия, дополнив его тысячами военнослужащих.

Оставить комментарий

(14)
  • АП
    Алексей Попович
    3-го января

    Ого, а Трамп действительно миротворец и благородный человек, вывез Мадуро из страны, чтобы тот не попал в лапы разъяренной толпы или американских военных . 😁

    12
    1
  • A
    Aleks
    3-го января

    Трамп заявил ,что Мадуро захвачен и вывезен из страны... Охренеть..Так бы и Путин мог сделать с Зеленский,но Израиль не дал добро и как при договорняке без Зели?😎 А вот как действуют ,когда никаких договорняков нет... И никто не осудит,и никто не выступит против,ведь Трамп-иудей придумал баечку про наркоторговцев и это будет принято . 😈👽

    20
    7
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го января

    Да дайте уже Трампяре эту чёртову нобелевскую премию мира, а то так и будет по всей Земле конфликты начинать!

    17
    1
  • З
    Злой
    3-го января

    Единственное , конечно, когда страна из 3 букв сунется в страну на букву Р, то страна на 3 буквы перестанет существовать.

    13
    2
  • A
    Aleks
    Злой
    3-го января

    Пока в стране Путин,Трамп не сунется,если,конечно,не надо будет массово подсократить россиян,но пока они и так тоже вымирают,поэтому все довольны.И Трамп,и Путин,и Берл Лазар..Все по плану . Кстати,а где ответ на ,,атаку,,резиденции? Его ж так анонсировали...И опять Путин о обрисовался красными линиями.. Уже тут еду понятно,что это договорняк и ни Банковая,ни кто другой из власти Украины не пострадает.Это ж все свои люди,притом все празднуют Хануку и ходят в одну синагогу. Правда Путин заодно и в Православный Храм захаживает,но как без этого?Русские должны верить в набожность ,,русского,,Путина.😈🔯👽

    5
    9
  • З
    Злой
    Злой
    3-го января

    А обрезание?

    2
    1
  • AZe
    Aleksandrs Zinčenko
    Злой
    3-го января

    Страна на 6 букв - это пара десятков городов. Их снесут - оставшиеся догрызут друг друга.

    1
    1
  • З
    Злой
    3-го января

    Конечно я тексте Саддама...

    2
    1
  • З
    Злой
    3-го января

    Наши другие порталы пишут о захвате лидера, наверно опять будет огромная петля из каната на которой повесили Садами!

    7
    1
  • AZe
    Aleksandrs Zinčenko
    3-го января

    Ну все, в госдуре дефицит кокса начнется.

    8
    5
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    3-го января

    О, и трампушка на свою свошечку решился.🙄 Ну а фуля, святую нефтеносицу приберёт, если всё обломится. Там этой нефтянушки до жопушки, хоть и говёной, с примесями тяжёлыми. Но много. Можно потом жопу будет озорно остальным странам нефтеносицам показывать да вёдрами нефти в ответ хохоча плескаться. Короч-аминь. С новым годом.

    7
    4
  • З
    Злой
    Волченька Просто Волченька!
    3-го января

    Всегда было интересно, что за слово такое- Волченька? 😀

    9
    1
  • lo gos
    lo gos
    3-го января

    Где Алкашка-бражка с заявлением, что Трамп Кровавый мясник? A?Где ваша вонючая демократия? Где все эти пустые слова?

    41
    1
  • З
    Злой
    lo gos
    3-го января

    Этот человек на фото запутался и забыл, что страна из 3 букв всегда права и, кстати, разные подлизы, типа той пьющей женщины, которую Вы упомянули, всегда будут лизать одно место и восхвалять эту страну.

    30
    2
Читать все комментарии

