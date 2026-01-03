Baltijas balss logotype
«Мы никогда больше не будем рабами»: вице-президент Венесуэлы требует от США освободить Мадуро 1 814

В мире
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Мы никогда больше не будем рабами»: вице-президент Венесуэлы требует от США освободить Мадуро
ФОТО: пресс-фото

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в субботу потребовала немедленного освобождения захваченного США президента Николаса Мадуро и его жены, сообщает LETA со ссылкой на DPA и AFP.

Выступая на заседании Совета обороны страны, которое транслировалось в прямом эфире, Родригес подчеркнула, что Мадуро является «единственным президентом» Венесуэлы.

«Мы никогда больше не будем рабами», — заявила вице-президент, которая в соответствии с конституцией Венесуэлы должна взять на себя руководство страной до новых выборов в случае, если президент утратит свои полномочия.

Она охарактеризовала операцию США как нарушение Устава ООН и назвала её «ужасным пятном» в двусторонних отношениях между Венесуэлой и США.

«Мы готовы защищать Венесуэлу, мы готовы защищать наши природные ресурсы», — заявила Родригес.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в своей резиденции «Мар-а-Лаго» во Флориде заявил, что его администрация намерена сотрудничать с Родригес, поскольку «она по сути готова делать всё, что мы считаем необходимым, чтобы снова сделать Венесуэлу великой».

Родригес, занимавшая пост министра иностранных дел в 2014–2017 годах, вела конфронтационную политику в отношении США, которую продолжила и в должности вице-президента.

Трамп также заявил, что США планируют управлять Венесуэлой до обеспечения перехода власти.

По его словам, Родригес провела долгий разговор с госсекретарём США Марко Рубио, в котором пообещала «сделать всё необходимое».

«Думаю, она была довольно любезна, но на самом деле у неё нет выбора», — добавил Трамп.

В субботу Трамп заявил, что силы США в ходе операции захватили Мадуро и его жену Силию Флорес. Они доставляются в Нью-Йорк, где им будут предъявлены обвинения в различных преступлениях, связанных с наркотиками.

Трамп также сообщил, что американские нефтяные компании будут заниматься развитием добычи нефти в Венесуэле.

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #Венесуэла #дипломатия #наркотики #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • ji
    jurijs ivanovs
    3-го января

    надо срочно помочь венесуэле ! надо послать туда дроны и конфискованные у пьяниц автомобили ! надо создать коалицию желающих послать солдат -миротворцев на подмогу венесуэле ! нападение на суверенное государство ! похищение президента ! опять сша устраивают госпереворот !

    22
    3

