Дональд Трамп и Белый дом опубликовали фотографию Николаса Мадуро на борту корабля военно-морских сил США "Иводзима", который направляется в Нью-Йорк.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Напомним, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что американские силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро после проведения «крупномасштабного удара» в Каракасе.

Заявление Трампа последовало после нескольких месяцев усиливающегося военного и экономического давления США на левого лидера Мадуро и экономику его страны, зависящую от экспорта нефти.

США обвиняют Мадуро в наркотерроризме.