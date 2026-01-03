Baltijas balss logotype
Трамп опубликовал фото захваченного Мадуро

В мире
Дата публикации: 03.01.2026
Изображение к статье: Трамп опубликовал фото захваченного Мадуро
ФОТО: пресс-фото

Дональд Трамп и Белый дом опубликовали фотографию Николаса Мадуро на борту корабля военно-морских сил США "Иводзима", который направляется в Нью-Йорк.

Напомним, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что американские силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро после проведения «крупномасштабного удара» в Каракасе.

Заявление Трампа последовало после нескольких месяцев усиливающегося военного и экономического давления США на левого лидера Мадуро и экономику его страны, зависящую от экспорта нефти.

США обвиняют Мадуро в наркотерроризме.

#США #Дональд Трамп #Венесуэла #политика
(2)
  • A
    Aleks
    3-го января

    Почитай американца Дэвида Дюка,,Еврейский вопрос глазами простого американца,, и легко поймёте ,что происходит в других странах,ведь сценарий один и тот же..

    3
    1
  • A
    Aleks
    3-го января

    Хусейна тоже обвиняли,Каддафи.Оказалось,что просто убили ,а доказательств нет. Ничего не меняется в ,датском,,королевстве,. Как еврейские нацисты управляли США так и управляют.И похрен им законы ,ООН и мировое сообщество,если впереди маячит большое бабло...😈👽🔯

    4
    1

