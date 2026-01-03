Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что Соединённые Штаты на неопределённый срок «будут управлять Венесуэлой и «восстанавливать ее нефтяную инфраструктуру» после задержания президента Николаса Мадуро в ходе масштабной военной операции, проведённой сегодня.

Трамп дал понять, что США останутся в стране до тех пор, пока она не будет «снова на правильном пути», однако конкретные сроки не назвал.

Ожидается, что лидер Венесуэлы сегодня прибудет в Нью-Йорк, где ему будут предъявлены обвинения по делам о наркотиках и оружии. Его супруга Силия Флорес также была задержана после того, как элитные подразделения США вытащили их из спальни во время ночного рейда, сообщает CNN.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала к назначению оппозиционного кандидата главой государства, в то время как министр иностранных дел страны настаивает, что Мадуро по‑прежнему остаётся президентом. Жители столицы Венесуэлы высказывают неоднозначную реакцию на операцию США: одни приветствуют «позитивные изменения», другие считают, что задержание Мадуро создаёт «ещё более тяжёлый конфликт».

Президент Дональд Трамп уточнил, что США разместят войска в Венесуэле с целью обеспечения контроля над нефтяной отраслью, пообещав, что полученные средства пойдут на компенсацию ущерба венесуэльцам и Соединённым Штатам, понесённого в период правления Николаса Мадуро.

Будем извлекать из земли колоссальные объёмы богатств

Трамп ранее на пресс‑конференции во Флориде не исключил возможность военного участия США, заявив: «Мы не боимся сапог на земле». И добавил: «У нас будет присутствие в Венесуэле в том, что касается нефти».

«Мы будем извлекать из земли колоссальные объёмы богатств, и эти богатства пойдут народу Венесуэлы и людям за её пределами, которые раньше жили в Венесуэле. А также Соединённым Штатам Америки — в виде компенсации за ущерб, причинённый нам этой страной», — сказал Трамп.

Трамп заявил, что не обсуждал Мадуро с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время недавнего телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы никогда не говорили о Мадуро», — сказал Трамп журналистам на пресс‑конференции сегодня.

Он добавил, что сейчас «не в восторге от Путина», отметив: «Он убивает слишком много людей».

Россия остаётся ключевым союзником режима Мадуро на фоне кампании Трампа против венесуэльского правительства.

Рубио: Мадуро неоднократно предлагали уйти

Государственный секретарь США Марко Рубио на пресс-конференции заявил, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро было сделано «много очень, очень, очень щедрых предложений» покинуть власть, однако он «вместо этого решил вести себя как сумасшедший» и «поиграть».

Выступая перед прессой в субботу после военной операции США, в ходе которой Мадуро был задержан, Рубио сказал, что у венесуэльского лидера было «множество возможностей найти себе другое место».

«Вместо этого он захотел поиграть в большого мальчика», — сказал Рубио.

Президент Дональд Трамп в субботу в интервью Fox News заявил, что Мадуро «в конце хотел вести переговоры» и «очень старался заключить сделку».

«Я не хотел вести переговоры. Я сказал: “Нет, мы должны это сделать”», — заявил Трамп.

Рубио также повторил в субботу, что Мадуро является «беглецом от американского правосудия» и нелегитимным лидером, за поимку которого была назначена награда в 50 миллионов долларов.

«Полагаю, мы сэкономили 50 миллионов долларов», — пошутил он, повернувшись к Трампу, на что тот ответил: «Надо убедиться».

«Пусть никто не пытается её получить, никто не заслуживает этого, кроме нас», — добавил Трамп.

Армия США могла убить Мадуро

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что американские военные могли бы ликвидировать лидера Венесуэлы Николаса Мадуро во время ночной операции, если бы в этом возникла необходимость, сообщает CNN.

«Это могло произойти, — сказал Трамп журналистам на пресс-конференции в своей резиденции во Флориде. - Он пытался укрыться в безопасном месте. Это место полностью из стали, но он не успел добежать до двери, потому что наши ребята были слишком быстры».

Трамп подчеркнул, насколько быстро вооружённые силы США «прошли сквозь сопротивление», отметив при этом, что «сопротивление было серьёзным».

«Многие спрашивали: застали ли мы их врасплох? Ну, можно сказать, что отчасти врасплох, но они чего-то ждали. Сопротивление было сильное. Было много перестрелок», — отметил он.

Непосредственно перед началом пресс-конференции Трамп опубликовал фотографию Мадуро под стражей США.