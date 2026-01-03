Baltijas balss logotype
Трамп заявил, что США будут временно «управлять» Венесуэлой 26 2929

В мире
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп заявил, что США будут временно «управлять» Венесуэлой
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что Соединённые Штаты на неопределённый срок «будут управлять Венесуэлой и «восстанавливать ее нефтяную инфраструктуру» после задержания президента Николаса Мадуро в ходе масштабной военной операции, проведённой сегодня.

Трамп дал понять, что США останутся в стране до тех пор, пока она не будет «снова на правильном пути», однако конкретные сроки не назвал.

Ожидается, что лидер Венесуэлы сегодня прибудет в Нью-Йорк, где ему будут предъявлены обвинения по делам о наркотиках и оружии. Его супруга Силия Флорес также была задержана после того, как элитные подразделения США вытащили их из спальни во время ночного рейда, сообщает CNN.

trump-G9wf2fEXUAA5bvN.jpeg

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала к назначению оппозиционного кандидата главой государства, в то время как министр иностранных дел страны настаивает, что Мадуро по‑прежнему остаётся президентом. Жители столицы Венесуэлы высказывают неоднозначную реакцию на операцию США: одни приветствуют «позитивные изменения», другие считают, что задержание Мадуро создаёт «ещё более тяжёлый конфликт».

Президент Дональд Трамп уточнил, что США разместят войска в Венесуэле с целью обеспечения контроля над нефтяной отраслью, пообещав, что полученные средства пойдут на компенсацию ущерба венесуэльцам и Соединённым Штатам, понесённого в период правления Николаса Мадуро.

Будем извлекать из земли колоссальные объёмы богатств

Трамп ранее на пресс‑конференции во Флориде не исключил возможность военного участия США, заявив: «Мы не боимся сапог на земле». И добавил: «У нас будет присутствие в Венесуэле в том, что касается нефти».

«Мы будем извлекать из земли колоссальные объёмы богатств, и эти богатства пойдут народу Венесуэлы и людям за её пределами, которые раньше жили в Венесуэле. А также Соединённым Штатам Америки — в виде компенсации за ущерб, причинённый нам этой страной», — сказал Трамп.

Трамп заявил, что не обсуждал Мадуро с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время недавнего телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы никогда не говорили о Мадуро», — сказал Трамп журналистам на пресс‑конференции сегодня.

Он добавил, что сейчас «не в восторге от Путина», отметив: «Он убивает слишком много людей».

Россия остаётся ключевым союзником режима Мадуро на фоне кампании Трампа против венесуэльского правительства.

Рубио: Мадуро неоднократно предлагали уйти

Государственный секретарь США Марко Рубио на пресс-конференции заявил, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро было сделано «много очень, очень, очень щедрых предложений» покинуть власть, однако он «вместо этого решил вести себя как сумасшедший» и «поиграть».

Выступая перед прессой в субботу после военной операции США, в ходе которой Мадуро был задержан, Рубио сказал, что у венесуэльского лидера было «множество возможностей найти себе другое место».

«Вместо этого он захотел поиграть в большого мальчика», — сказал Рубио.

Президент Дональд Трамп в субботу в интервью Fox News заявил, что Мадуро «в конце хотел вести переговоры» и «очень старался заключить сделку».

«Я не хотел вести переговоры. Я сказал: “Нет, мы должны это сделать”», — заявил Трамп.

Рубио также повторил в субботу, что Мадуро является «беглецом от американского правосудия» и нелегитимным лидером, за поимку которого была назначена награда в 50 миллионов долларов.

«Полагаю, мы сэкономили 50 миллионов долларов», — пошутил он, повернувшись к Трампу, на что тот ответил: «Надо убедиться».

«Пусть никто не пытается её получить, никто не заслуживает этого, кроме нас», — добавил Трамп.

Армия США могла убить Мадуро

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что американские военные могли бы ликвидировать лидера Венесуэлы Николаса Мадуро во время ночной операции, если бы в этом возникла необходимость, сообщает CNN.

«Это могло произойти, — сказал Трамп журналистам на пресс-конференции в своей резиденции во Флориде. - Он пытался укрыться в безопасном месте. Это место полностью из стали, но он не успел добежать до двери, потому что наши ребята были слишком быстры».

Трамп подчеркнул, насколько быстро вооружённые силы США «прошли сквозь сопротивление», отметив при этом, что «сопротивление было серьёзным».

«Многие спрашивали: застали ли мы их врасплох? Ну, можно сказать, что отчасти врасплох, но они чего-то ждали. Сопротивление было сильное. Было много перестрелок», — отметил он.

Непосредственно перед началом пресс-конференции Трамп опубликовал фотографию Мадуро под стражей США.

maduro-big.jpg

#США #Дональд Трамп #Венесуэла #оппозиция #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(26)
  • DJ
    Danik Jupiters
    4-го января

    Ждем санкции стран ЕС против США за нарушение норм международного права и военную агрессию в отношении суверенного государства.... Ну вот тут интересно " латвия " в ведет санкции или будут дальше лизать!!

    6
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    4-го января

    Ага. Прям так с разбегу-управлять. Те, куколды что плящут кукарачу и селфятся на улице радуясь что спёрли мадуру, вместро быстрого захвата оружеек у силовичья, власть и управление не возьмут. Да и много там сторон. Всякая титушня-коллективас, наркомафия, китай влез туда сильно. Без контроля пендосами на земле, а не дистанционно мало что изменится. Там уже засторелая мадуро десятилетиями. А войсками амеры не влезут. Это будет длительно и кроваво да и придётся конгесс упрашивать. Не гопнический наскок с похищением. Надо различать.

    5
    1
  • Д
    Добрый
    4-го января

    Первый пошёл. Лукавому и путлеру подготовиться

    3
    24
  • bt
    bory tschist
    4-го января

    злому дегенератy на – "чего трёшься здесь, полицай?": когда тебе оторвут яйца – это будет мой ответ

    4
    16
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    4-го января

    Говорили тебе, тсич - пей таблетки вовремя. Дождался. заработал своё место в очередит на эфтаназию. Жди теперь и трясись...

    14
    1
  • lo gos
    lo gos
    4-го января

    Поросята всё хрюкают и хрюкают. Их во всём мире Никто за людей не считает, а они всё бздят и бзят,

    14
    2
  • С
    Сарказм
    3-го января

    Ватодепилы такие смешные. Когда пуйло в 2022 развязал кровавейшую захватническую войну и в состоянии делириума отказал целому народу в праве на существование, то они бросали в воздух чепчики и плясали вприсядку. Когда им реально показали, что значит проводить хирургическую операцию за 3 часа, они тут же схватились за свои ватные черепушки и завыли про то, что "вот теперь каждый так может ( а раньше типа не мог, высокие моральные принципы и международное право удерживало, гыгыгы)". Нет убогие, в том то и штука, что каждый так не может (хотя отдельные недоделанные наполеончики очень бы хотели). И, подозреваю, именно гигигнтское чувство зависти и собственной ущербности и вызывает этот вой на болотах. Ну и, конечно, страх, что так может случится и с их абажаемым утыканным ботоксом тсарем на каблуках.

    5
    30
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    4-го января

    .Местечковый зайчик-"этодругайчик" в ударе, вон как слюгой исходит: всй что делает Запад - правильно и свято, всё, что делает Россия - "это другое". Когда вы, уроды моральные, поймёте наконец: если бы тот же Путин хотел развязать войну - вы бы уже лежали под обломками своих домов (это в лучшем случае). Но нет же - хохлобеспилотники хреначат зажигалками по мирняку, а Россия воюет в белых перчатках - "мы не такие". Радуйтесь, сарказмы, что вы еще можете вонять без последствий - будь на месте Путина тот же Медведева, Европу давно бы засадили "Орешником"...

    25
    4
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    Сарказм
    4-го января

    Да никто их сцаря не обожает , ненавидят все и боятся

    3
    13
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    4-го января

    Гыгыгы фуфлыжник понес отборную чушь: "если бы путин хотел, все бы тут же умерли, а он уже 4 года все не хочет и не хочет, бапки кончились, миллион ванек развесил кишки и лишние конечности по украинским лесам, от флота осталась кучка ржавых корыт, трусливо жмущаяся к базам, а он все не хочет". Импотент какой-то. Чего еще порасскажешь, клоун безмозглый, кроме жалких угрозок протухшим орешником и пуганием опущенным и списанным алконавтом медведом? Порадуй народ дополнительными сериями своего дебильного стендапа

    4
    16
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    4-го января

    Что мне нравится в либерастах - так это их слабоумная отвага. Читаешь и умиляешься - какой хороший перегной для латвийской нашей земли получится...

    11
    2
  • lo gos
    lo gos
    3-го января

    Что тогда Все на Путю хрюкают.? Всё правильно он делает, только медленно. Надо давно уже размазать Европу и получить Нобелевскую премию мира. Ну,а теперь просто обязаны пятки целовать. Или Идите на хер со своей дерьмократией!

    21
    6
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    3-го января

    Скоро и до кремлевского людоеда доберутся

    8
    25
  • A
    Aleks
    Аня Тейлор-Джой
    3-го января

    Кто доберется,если Вову охраняют 40 тыс.бойцов ЦАХАЛа из Израиля?😀 Иудей Трамп,который пляшет под дудку Нетаньяху?😎

    Кто доберется до Вовы,интересно?Сталин если только воскреснет..

    8
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    Аня Тейлор-Джой
    3-го января

    Анет каллас-Ляйен, это врачи скоро доберутся до вашего размягчения мозга. Причеи если Каллас и Ляйен будут судить (и русские тут не при чём - сами европейцы), та таких мелочей как вы прросто отправят на какую-нибудь эфтаназию. Мусульманские мигранты поспособствуют...

    15
    3
  • ТК
    Тото Кутунио
    3-го января

    Похоже ждём Китай-Тайвань. Трамп развязал руки мистеру Си.

    19
    3
  • ДП
    Дарья Павловна
    Тото Кутунио
    4-го января

    Это врядли. У Си ни духу не хватит на такое ни умения. Разведка и прочая агентура у него скорее всего полное овно. Нет у них таких спецов как и навыка. На Тайвань они по простому ломанутся.

    2
    6
  • Д
    Дед
    3-го января

    Вот так и предполагалось, что на Аляске Путин с Трампом меняли Украину на Венесуэлу.

    22
    5
  • A
    Aleks
    Дед
    3-го января

    Вполне может быть.И оба будут потом дербанить Украину и Венесуэлу,ведь оба обрезанные нацисты... Только Трамп не прикидывается правильным,а Вова все изображает себя ,борцом,,за русский мир,положив больше миллиона русских россиян и русских украинцев столько же со вторым обрезанным Зельцем...😈👽🔯

    9
    11
  • lo gos
    lo gos
    3-го января

    Вот оно, воплощение империализма, высшей стадии капиталистического развития. И одновременно - та самая фашизация,

    50
    4
  • 3-го января

    есть прецедент и теперь любая страна может похитить любого президента и начать управлять ей в своих интересах, в опасную игру мир играть начал.

    98
    1
  • З
    Злой
    3-го января

    Так с их стороны это далеко не первый случай, конечно они спотыкались, если на помощь захватываемой стране приходил СССР, там их трепали не по- детски поэтому и опасаются на Россию нападать, зная что их сотрут с лица земли.

    33
    4
  • bt
    bory tschist
    3-го января

    ... a злой дебил – всё ещё своей единственной думкой тéшится

    5
    26
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го января

    Тсич, ты еще тут?! Ты уже доолжен бегать с голым попом и плакатом 2Трамп всегда прав!" по Домской площади. А то вернут взяд в окопы под Херсоном...

    26
    3
  • З
    Злой
    3-го января

    бору- тебе на латышскую ветку или в редакцию газеты DDD, чего трёшься здесь, полицай?

    20
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го января

    Ну так Тсич - в очереди на эвтаназию вместе с этой аней Каллас-Лайен. Просто очередь задержалась - они же не в Канаде сидят. это там без очереди и с почестями, а тут как всех...

    5
    2
Читать все комментарии

