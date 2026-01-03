Десятки тысяч домохозяйств в Берлине остались без электричества до четверга, поскольку ответственные службы пытаются восстановить повреждённые в результате, возможно, умышленного поджога кабели, сообщили официальные лица, передаёт LETA со ссылкой на AFP.

В субботу утром экстренные службы получили сообщение о возгорании нескольких высоковольтных кабелей у моста недалеко от электростанции.

Пожарные быстро ликвидировали возгорание, однако в юго-западной части Берлина без электричества остались около 45 500 домохозяйств и 2200 предприятий, сообщил оператор сети Stromnetz Berlin.

Масштабные повреждения означают, что примерно 35 000 домохозяйств останутся без электричества до второй половины дня четверга, заявили власти Берлина. Для остальных подача электричества должна быть восстановлена к утру воскресенья.

«Мы столкнулись с особенно серьёзным перебоем в электроснабжении, который затронул десятки тысяч домохозяйств и предприятий, включая учреждения по уходу, больницы, множество социальных учреждений и компаний», — заявила сенатор Берлина по вопросам экономики Франциска Гиффай.

Была затронута и система централизованного теплоснабжения, которая поставляет тепло по трубопроводной сети в этом районе и работает на электричестве.

Stromnetz Berlin предупредил, что ремонтные работы «займут очень много времени», а в СМИ сообщается, что зимние погодные условия затрудняют прокладку новых подземных кабелей.

Полиция направила на место происшествия в районе Лихтерфельде около 160 сотрудников и сообщила, что проводит расследование по подозрению в умышленном поджоге.

Полицейские с громкоговорителями на микроавтобусах курсировали по пострадавшим районам, призывая жителей, по возможности, временно остановиться у друзей или родственников, экономно расходовать заряд мобильных телефонов и запастись фонариками.

Инцидент также повлиял на работу местных железнодорожных станций — не функционировали электронные информационные табло и автоматы по продаже билетов, хотя поезда продолжали курсировать.

Гиффай заявила, что отключение в субботу стало более серьёзным, чем аналогичный случай в сентябре, когда десятки тысяч жителей Берлина также остались без электричества после пожара, повредившего линии электропередачи.

Тогда полиция также подозревала поджог, а ответственность за него взяла на себя неназванная анархистская группировка, разместившая сообщение в интернете.

Германия остаётся в состоянии повышенной готовности, чтобы предотвратить диверсии против своей инфраструктуры, в том числе со стороны таких стран, как Россия.