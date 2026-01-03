США лишь частично достигли успеха в военной операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил в субботу в эфире государственного телевидения министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, пишет LETA со ссылкой на DPA.

«В стране довольно спокойно. То, чего они хотели добиться своими бомбами и ракетами, удалось только частично», — сказал Кабельо, выступая в военном шлеме и бронежилете рядом с вооружённой охраной.

«Они надеялись, что народ в страхе побежит. Этого не произошло. Время трусов прошло», — добавил он.

Вооружённые силы США в ночь на субботу нанесли удары по Венесуэле и, как заявил президент США Дональд Трамп, захватили и вывезли из страны Николаса Мадуро и его супругу.

По сообщениям СМИ, удары были в основном направлены на военные базы, коммуникационные центры и порты.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес потребовала от США немедленно предоставить доказательства того, что задержанный глава государства жив.

«Мы не знаем, где находятся президент Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес», — заявила Родригес.

В телеобращении она также сообщила, что в результате ударов США погибли как венесуэльские военнослужащие, так и гражданские лица.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино призвал к сопротивлению США.

«Они напали на нас, но не смогут нас сломить», — заявил Падрино в видеообращении. «Единство солдат и народа формирует непреодолимую стену сопротивления», — сказал он и добавил, что все военные будут мобилизованы для защиты страны.

Вооружённые силы США активизировали действия против предполагаемых судов, занимающихся наркотрафиком. В пятницу Венесуэла заявила, что готова к переговорам с США о соглашении по борьбе с контрабандой наркотиков.

В интервью, показанном в четверг, Мадуро заявил, что США пытаются принудить Венесуэлу к смене власти и получить доступ к её огромным нефтяным запасам, используя многомесячную кампанию давления, начавшуюся с масштабного размещения военных сил в Карибском море в августе.

США обвиняют Мадуро в наркотерроризме.

Удары по Венесуэле вызвали резкую критику со стороны союзников Каракаса.

Россия осудила «вооружённую агрессию» США против своего союзника Венесуэлы. В заявлении Министерства иностранных дел говорится, что сейчас важно предотвратить дальнейшую эскалацию и стремиться к диалогу, и что Россия готова оказать поддержку.

Министерство иностранных дел Ирана также резко осудило нападение США, охарактеризовав его как «явное нарушение принципов Устава ООН и основ международного права», сообщило государственное агентство IRNA.

Президент Колумбии Густаво Петро призвал срочно созвать заседания Организации американских государств и Организации Объединённых Наций.