Египет, Сомали, Джибути и Совет сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) осудили признание Израилем независимости региона Сомалиленд.

Согласно письменному заявлению Министерства иностранных дел Египта, министр иностранных дел Бедр Абдулати сегодня провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Сомали Абдусселамом Абди Али, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и министром иностранных дел Джибути Абдулкадиром Хусейном Омером.

Согласно заявлению, в ходе переговоров было отмечено, что решение Израиля о признании независимости региона Сомалиленд полностью отвергается и осуждается, а также была подчеркнута полная поддержка единства, суверенитета и территориальной целостности Сомали.

Отмечено, что любые односторонние действия, нарушающие суверенитет Сомали или подрывающие стабильность в стране, отвергаются, что поддерживаются легитимные институты сомалийского государства и отвергаются попытки навязать параллельные структуры, противоречащие единству сомалийского государства.

Стороны отметили, что признание независимости некоторых частей территории государства создает опасный прецедент и представляет угрозу международному миру и безопасности, устоявшимся принципам международного права и Уставу Организации Объединенных Наций.

Уважение к единству, суверенитету и территориальной целостности государств является основой стабильности международного порядка и не может быть поставлено под угрозу или игнорировано ни под каким предлогом, а также что отвергаются попытки навязать новую реальность, противоречащую международной законности и подрывающие возможности обеспечения безопасности, стабильности и развития, или создать параллельные структуры.

С другой стороны, генеральный секретарь ССАГПЗ Джасим Мухаммед аль-Будейви в своем заявлении выразил резкое осуждение и неприятие решения Израиля о признании независимости региона Сомалиленд.

Будейви подчеркнул, что действия Израиля являются серьезным нарушением принципов международного права и явным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Сомали.

Генеральный секретарь отметил, что данное признание создает опасный прецедент, который подорвет основы стабильности в регионе Африканского Рога и приведет к усилению напряженности и конфликтов, что противоречит региональным и международным усилиям, направленным на укрепление международного мира и безопасности в регионе.

Будейви заявил, что страны ССАГПЗ поддерживают правительство Могадишо во всех вопросах, связанных с обеспечением безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности Сомали.

Генсек призвал международное сообщество отвергнуть действия Израиля, направленные на ослабление его международной легитимности и навязывание политических реалий, противоречащих международному консенсусу и решениям ООН. Он отметил, что государства не должны признавать никакие образования или действия, которые могут дестабилизировать их безопасность или нанести ущерб их национальному единству.

26 декабря Израиль объявил о признании Сомалиленда, который в одностороннем порядке провозгласил отделение от Сомали, «независимым государством».

Турция осудила решение Израиля «признать независимость» региона Сомалиленд.

Израиль стал первой страной в мире, признавшей Сомалиленд. Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил:

«Был рад только что поговорить с президентом Сомалиленда Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи в этот важный для наших стран день.

За последний год отношения между Израилем и Сомалилендом сформировались на основе обширного и продолжающегося диалога. В соответствии с решением премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента Сомалиленда Абдирахмана Мохамеда Абдуллахи, сегодня мы подписали соглашение о взаимном признании и установлении полноценных дипломатических отношений, которое будет включать назначение послов и открытие посольств.

Мы будем работать вместе над укреплением отношений между нашими странами и народами, региональной стабильностью и экономическим процветанием. Я поручил своему министерству незамедлительно принять меры по установлению формальных двусторонних связей по широкому спектру направлений».

Сомалиленд, официальное название — Республика Сомалиленд — частично признанное государство в северной части Африканского Рога на территории бывшей колонии Британское Сомали. Международное сообщество, за исключением Израиля, признаёт территорию Сомалиленда частью Федеративной Республики Сомали. Столицей и крупнейшим городом страны является Харгейса. Правительство Сомалиленда рассматривает своё государство правопреемником Британского Сомали, непродолжительное время существовавшего в качестве независимого государства Сомалиленд, и в 1960 году объединилось с Подопечной территорией Сомали (ранее Итальянское Сомали) в единое государство. Население - свыше 4 миллионов человек.