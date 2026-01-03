Baltijas balss logotype
Зеленский предложил Шмыгалю пост министра энергетики

В мире
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский предложил Шмыгалю пост министра энергетики
ФОТО: LETA

Президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту назначить нынешнего министра обороны Дениса Шмыгаля вице-премьером и министром энергетики, пишет LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda.

«Встретился с Денисом Шмыгалем. Спасибо за системную работу в Министерстве обороны и за запущенные процессы по обеспечению обороны нашего государства», — написал Зеленский в субботу в Telegram.

«Именно такая системная работа сейчас необходима в энергетическом секторе Украины. Это важно для того, чтобы мы могли оперативно восстанавливать разрушенное после каждого удара России и чтобы развитие энергетической отрасли Украины было стабильным и соответствовало потребностям страны», — подчеркнул он.

Президент Украины сообщил, что обсудил это предложение с премьер-министром Юлией Свириденко и рассчитывает на одобрение парламента.

Согласно конституции, президент вносит кандидатуры на посты только министра обороны и министра иностранных дел.

В июле парламент назначил бывшего премьер-министра Шмыгаля министром обороны. До этого он в течение пяти лет занимал пост премьер-министра Украины.

В пятницу Зеленский сообщил, что предложил первому вице-премьеру и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову занять пост министра обороны, а Шмыгалю, занимающему сейчас этот пост, — возглавить другое направление.

Заявление о намерении сменить министра обороны Зеленский сделал в тот же день, когда объявил о назначении нового главы Офиса президента.

На эту должность он утвердил бывшего руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Энергетический сектор Украины переживает не только регулярные удары со стороны России, но и недавний коррупционный скандал.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 10 ноября сообщили о выявлении масштабной коррупционной схемы вокруг государственного энергетического предприятия «Энергоатом».

В центре скандала оказались министры правительства, давний соратник президента Тимур Миндич и финансист Александр Цукерман.

В связи со скандалом свои посты покинули министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук, а также ушёл в отставку руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

#Украина #коррупция #энергетика #реформы #парламент #министры #политика
