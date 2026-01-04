Baltijas balss logotype
Армия США пришла в боевую готовность после атаки на Венесуэлу

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Армия США пришла в боевую готовность после атаки на Венесуэлу
ФОТО: Global Look Press

Вооруженные силы США были приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне атаки, совершенной на Венесуэлу. С таким заявлением выступил глава Объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Дэн Кейн.

Как отметил председатель комитета, силы американцев все еще остаются в регионе и готовы показать мощь, защищая себя и интересы Вашингтона на территории Карибского региона.

Ранее глава правительства Каракаса Наум Фернандес заявил, что американцы нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле. По его словам, атака была совершена ночью в момент, когда местные жители отдыхали после праздничных мероприятий. Кроме того, как заявил чиновник, операция затронула не только венесуэльскую столицу, но и штаты Арагуа и Ла-Гуайра.

На фоне произошедших событий вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обратилась к гражданам после атаки США. Помимо прочего, политик потребовала немедленного освобождения Мадуро и его жены.

#США #Венесуэла #правительство #политика
Оставить комментарий

(1)
  • ji
    jurijs ivanovs
    4-го января

    трамп в очередной раз сломал весь мир через колено ! это предупреждение для европы ! нам можно всё !!! кто платит тот и заказывает музыку !!! мы можем прислать наших десантников в любую страну мира для поддержания демократии ! кому ещё нужна наша поддержка ? литве ? латвии ? нет проблем ! всегда готовы ! только потом не обижайтесь !

    2
    1

