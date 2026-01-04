Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Через 15 лет у Северной Кореи будет ядерный потенциал вдвое больше британского 1 116

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: По мнению ряда экспертов, строители АПЛ использовали советские и российские наработки.

По мнению ряда экспертов, строители АПЛ использовали советские и российские наработки.

Ким Чен Ын дает врагам понять.

По данным южнокорейского агентства «Рёнхап», Северная Корея располагает 150 ядерными боеголовками и может увеличить это число до более чем 400 к 2040 году. Для сравнения: Великобритания имеет около 225 ядерных боеголовках, из которых примерно 160 готовы к развертыванию.

Лидер КНДР считает, что Пхеньян должен «дать врагам понять, что они непременно заплатят за посягательство на его стратегический суверенитет и безопасность», и что они столкнутся с беспощадными ответными ударами, если попытаются применить военный вариант».

"Мы будем постоянно и многогранно укреплять ВМС и их стратегический состав, повышать темпы строительства разных надводных и подводных кораблей, увеличивать их масштаб, а также непрерывно комбинировать их с разными системами наступательных вооружений",— заверил Ким Чен Ын.

Судя по опубликованным ЦТАК фотографиям, корпус первой северокорейской АПЛ полностью сформирован, что означает, видимо, комплектную и завершенную установку в корпусе атомной энергетической установки. Лодка имеет пусковые установки баллистических ракет, размещенные в длинном массивном ограждении рубки (напоминая ранний советский нереализованный проект атомной ракетной подводной лодки 639). Количество ракетных шахт и конкретные типы ракет пока неизвестны. В носовой части размещаются шесть торпедных аппаратов - неясно, калибра 533 мм или более крупного.

Относительно ракет можно напомнить, что на спущенной на воду 6 сентября 2023 года на северокорейском судостроительном предприятии в Пондэ (Синпо) северокорейской неатомной ракетной подводной лодки «Герой Ким Гун Ок» (бортовой номер «841») установлен ракетный отсек с десятью ракетными шахтами двузх разных типов - четырьмя более крупными (предположительно, для баллистических ракет типа «Пуккыксон») и шестью меньшими (возможно, для более легких баллистических ракет нового типа).

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые объявил о строительстве в КНДР атомной подводной лодки в выступлении 5 января 2021 года на VIII съезде ТПК. В марте 2025 года были опубликованы кадры посещения Ким Чен Ыном верфи, на которой строится лодка, и на снимках были показаны фрагменты корпуса лодки.

Уже сейчас известны подводные лодки типа «Сан-О» — серия малых дизель-электрических подводных лодок КНДР. Из-за высокой секретности, значительная часть доступной информации об этом типе основывается на данных разведки и предположениях. Строительство подводных лодок типа «Сан-О» началось в 1995 году, по состоянию на 2021 год, на вооружении состоят 40 подводных лодок этого типа. ВМС КНДР активно использует их для разведывательных операций в южнокорейских территориальных водах. 18 сентября 1996 года одна лодка этого типа села на мель у побережья Республики Корея и была захвачена южнокорейскими войсками.

Gangneung_sub_8990.jpg

Читайте нас также:
#ядерное оружие #Ким Чен Ын #Северная Корея #геополитика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    4-го января

    Британи хватит. Там через лет 15 будут бесо@бить бибизяны, для которых ведро радиоактивных помоев тоже норм. Можно вереща истошно с ним будет влететь в сборище кафиров и облить во славу аллаха, сдохнув самому. Ракеты там не требуются. Это слишком сложно.

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Собственные ракеты "Тип 12" вполне могут помочь Токио преодолеть разрыв с КНР. Иконка видео
Изображение к статье: Временная глава Венесуэлы предложила США сотрудничество
Изображение к статье: Немецкая разведка годами прослушивала звонки с самолета Обамы
Изображение к статье: Что из себя представляет Delta Force - «супер-пупер» подразделение, арестовавшее Мадуро?!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Трамп не считает, что украинские дроны атаковали резиденцию Путина
В мире
Изображение к статье: Запрещено стричь и брить: брадобреи уходят в подполье
В мире
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео