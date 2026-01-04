По данным южнокорейского агентства «Рёнхап», Северная Корея располагает 150 ядерными боеголовками и может увеличить это число до более чем 400 к 2040 году. Для сравнения: Великобритания имеет около 225 ядерных боеголовках, из которых примерно 160 готовы к развертыванию.

Лидер КНДР считает, что Пхеньян должен «дать врагам понять, что они непременно заплатят за посягательство на его стратегический суверенитет и безопасность», и что они столкнутся с беспощадными ответными ударами, если попытаются применить военный вариант».

"Мы будем постоянно и многогранно укреплять ВМС и их стратегический состав, повышать темпы строительства разных надводных и подводных кораблей, увеличивать их масштаб, а также непрерывно комбинировать их с разными системами наступательных вооружений",— заверил Ким Чен Ын.

Судя по опубликованным ЦТАК фотографиям, корпус первой северокорейской АПЛ полностью сформирован, что означает, видимо, комплектную и завершенную установку в корпусе атомной энергетической установки. Лодка имеет пусковые установки баллистических ракет, размещенные в длинном массивном ограждении рубки (напоминая ранний советский нереализованный проект атомной ракетной подводной лодки 639). Количество ракетных шахт и конкретные типы ракет пока неизвестны. В носовой части размещаются шесть торпедных аппаратов - неясно, калибра 533 мм или более крупного.

Относительно ракет можно напомнить, что на спущенной на воду 6 сентября 2023 года на северокорейском судостроительном предприятии в Пондэ (Синпо) северокорейской неатомной ракетной подводной лодки «Герой Ким Гун Ок» (бортовой номер «841») установлен ракетный отсек с десятью ракетными шахтами двузх разных типов - четырьмя более крупными (предположительно, для баллистических ракет типа «Пуккыксон») и шестью меньшими (возможно, для более легких баллистических ракет нового типа).

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые объявил о строительстве в КНДР атомной подводной лодки в выступлении 5 января 2021 года на VIII съезде ТПК. В марте 2025 года были опубликованы кадры посещения Ким Чен Ыном верфи, на которой строится лодка, и на снимках были показаны фрагменты корпуса лодки.

Уже сейчас известны подводные лодки типа «Сан-О» — серия малых дизель-электрических подводных лодок КНДР. Из-за высокой секретности, значительная часть доступной информации об этом типе основывается на данных разведки и предположениях. Строительство подводных лодок типа «Сан-О» началось в 1995 году, по состоянию на 2021 год, на вооружении состоят 40 подводных лодок этого типа. ВМС КНДР активно использует их для разведывательных операций в южнокорейских территориальных водах. 18 сентября 1996 года одна лодка этого типа села на мель у побережья Республики Корея и была захвачена южнокорейскими войсками.