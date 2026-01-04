Baltijas balss logotype
Число прошений об убежище в Германии сократилось на 51% 1 167

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Число прошений об убежище в Германии сократилось на 51%
ФОТО: pixabay

Министерство внутренних дел ФРГ объясняет падение показателей новшествами в миграционной политике: контроле на границах, отмене программ по воссоединению семьи, депортациями и изменении законов о получении гражданства.

Количество первичных прошений о предоставлении убежища в Германии в 2025 году сократилось больше чем на половину. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные федерального министерства внутренних дел.

Как отмечает ведомство, в 2025 году на территории ФРГ было подано 113 236 первичных прошений о предоставлении статуса беженца. Для сравнения: в 2024 году министерство внутренних сообщало о 229 751 заявлении, а в 2023-м - о 329 120. Таким образом, количество прошений в прошлом году сократилось на 51% и на 66% в сравнении за два года.

Министр внутренних дел Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) связывает изменения показателей с переменами в немецкой миграционной политике, которые проводит федерально правительство канцлера Фридриха Мерца (Friedrich Merz).

В частности, по словам Добриндта, эффект дали введение пограничного контроля при въезде в Германию, приостановка программы воссоединения семей, отмена ускоренных возможностей для получения гражданства, а также увеличение числа депортаций.

"Мы ясно и последовательно наводим порядок в миграционных процессах. Те, у кого нет права на убежище, не должны приезжать. Те, кто становятся преступниками, должны уехать", - добавил Добриндт.

Правительство ФРГ считает гражданскую войну в Сирии завершенной

Ранее федеральное правительство Германии заявило, что после свержения режима Асада в Сирии и смены власти, cчитает гражданскую войну в стране законченной. В ноябре 2025 года канцлер Мерц подчеркнул, что у граждан Сирии больше нет никаких оснований для предоставления убежища в Германии.

В конце декабря впервые с 2011 года ФРГ депортировала одного человека в Сирию. В новом 2026 году правительство Германии планирует продолжить депортации в Сирию и Афганистан, которые власти страны ранее считали небезопасными.

#Сирия #беженцы #Фридрих Мерц #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    4-го января

    наконец-то, до немцев дошло, что – означает по-русски кремлевское: "надо перестать кормить запад!" p.s. интересно, когда это дойдёт до властей балтийских стран?

    1
    1

