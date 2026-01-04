Baltijas balss logotype
«Мы делаем на этом деньги!» Трамп заявил о прибыли США от войны в Украине 0 748

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Мы делаем на этом деньги!» Трамп заявил о прибыли США от войны в Украине
ФОТО: Global Look Press

Трамп: США не теряют деньги на войне России в Украине, а хорошо зарабатывают на этом.

Вашингтон не теряет деньги на кровавом украинском конфликте, а зарабатывает на нем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде.

Он отметил, что США поставляют НАТО много боеприпасов, за которые альянс платит деньги.

Ранее Трамп признал, что завершение конфликта на Украине стало не самой легкой задачей. При этом газета The New York Times подсчитала, что американский лидер как минимум 83 раза обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа.

Читайте нас также:
#НАТО #боеприпасы #США #Украина #война #Дональд Трамп #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
