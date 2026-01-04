Baltijas balss logotype
Операция в Венесуэле: США получат доступ к российскому оружию 0 863

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
УНИАН
Изображение к статье: Операция в Венесуэле: США получат доступ к российскому оружию

Американских специалистов прежде всего интересуют системы ПВО, истребители Су-30 и ракеты Р-77, которые РФ поставляла Каракасу в течение последних лет.

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе в ночь на 3 января Соединенные Штаты заявили о намерении временно взять на себя управление страной до безопасной передачи власти. Вашингтон также объявил о планах восстановить контроль над нефтяной промышленностью Венесуэлы, которая обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти, пишет Defence Express.

В случае формирования в Каракасе лояльного к США правительства американские военные и оборонные специалисты могут получить доступ ко всему вооружению венесуэльских вооруженных сил, включая российские образцы, поставленные РФ в последние годы. Это открывает для Пентагона возможность детального изучения ряда систем, которые до сих пор представляют интерес для американской разведки.

Среди наиболее ценных образцов называют зенитно-ракетные комплексы С-300ВМ, поставленные Россией в 2013 году в количестве двух дивизионов. Также в октябре 2025 года РФ перебросила в Венесуэлу неизвестное количество ЗРГК "Панцирь" и ЗРК "Бук-М2", которые ранее поставлялись стране в 2009-2015 годах.

При этом часть российских систем ПВО могла быть уничтожена во время американской операции в районе Каракаса - на обнародованных видео зафиксировано по меньшей мере уничтожение одного комплекса "Бук-М2".

Отдельный интерес для США представляют истребители Су-30МКВ, которые Венесуэла получает с 2006 года. На вооружении страны остается 21 самолет этого типа. Еще более ценными для анализа могут быть ракеты класса "воздух-воздух" Р-77, которые считаются одними из самых современных в российском арсенале.

Среди других образцов, доступ к которым могут получить американцы:

300-мм РСЗО "Смерч" (12 единиц); иранские разведывательно-ударные БПЛА Mohajer-6; китайские амфибийные БМП VN-16 (ZBD-05).

Кроме того, новым властям Венесуэлы придется решать вопрос дальнейшей судьбы большого парка российской бронетехники и артиллерии. На вооружении страны остаются 92 танка Т-72Б, 123 БМП-3, 114 БТР-80А, 48 САУ "Мста-С", 13 "Нона-СВК", 24 РСЗО "Град", а также вертолеты Ми-17, Ка-29 и Ка-31, обслуживание которых без участия РФ практически невозможно.

Аналитики предполагают, что значительная часть этого вооружения со временем будет списана, продана или потеряет боеспособность. В то же время Вашингтон, вероятно, заинтересован в постепенном разоружении одних из самых мощных вооруженных сил Южной Америки и переходе Каракаса на американские системы вооружения.

#США #оружие #Венесуэла #геополитика #ПВО #Россия #политика
Видео