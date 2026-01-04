Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Появились кадры с похищенным Маудро, ступившим на землю США 11 1895

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV

В Соединенных Штатах показали кадры с захваченным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в дальнейшем он будет находиться в тюрьме в Бруклине.

Мадуро и его жену Силию Флорес сначала привезли на авиабазу Нацгвардии "Стюарт" в Нью-Йорке, оттуда вертолетом – в здание Управления по борьбе с наркотиками в Манхэттене. По прибытии в США у обоих собрали биометрические данные, сфотографировали и организовали медосмотр.

С Манхэттена Мадуро повезли в тюрьму в Нью-Йорке, условия в которой описывают как "отвратительные и ужасные". К тому времени там собралась большая группа людей с венесуэльскими флагами, а также большие силы правоохранителей.

Появились кадры конвоирования Мадуро сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками.

На следующей неделе Мадуро должны предъявить обвинения, связанные с наркопреступлениями и обращением с оружием, в федеральном суде Манхэттена.

Читайте нас также:
#США #тюрьма #преступность #Венесуэла #судебный процесс #наркотики #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
1
0
6

Оставить комментарий

(11)
  • AE
    Alex Evi
    4-го января

    Пиндосам мало было проигранных войн ?? Венесуэла сдалась ( ещё не факт ) благодаря внутреннему предательству , но если вся латинская америка объединится то они получат второй Афганистан , и в итоге опять будут бежать как трусливые шакалюги .

    5
    1
  • С
    Сарказм
    4-го января

    Дурашка ты этого не увидишь, во-первых потому что дураков ради плешивого маразматика отправляться в ад сильно много нет даже среди кремлевской бандоты, во-вторых, к тому времени, когда до Штатов что-то долетит (что не факт, глядя на аналоговнетный срамат), от РФ в любом случае уже останется только радиоактивная пустыня. Так что не боись, все порешают в духе "делового прагматизма" и "с учетом реалий на земле", как пуйлу и нравится, но есть нюанс...

    0
    9
  • С
    Сарказм
    4-го января

    Неуловимо чем то напоминает саддамку сразу после извлечения из канавы, в которой он хоронился... И вяличием чего-то более не искрится. Еще один видосик в коллекцию кремлефюреру, бульбофюреру, корейскому колобку, иранскому полотенцу и прочим деятелям того же пошиба в их персональную комнату ужасов и ночных кошмаров.

    1
    6
  • свп
    сила в правде
    4-го января

    Народ очень поспешен в своих выводах. Учитывая, что венесуэла имеет сотни расчетов С-300, тысячи зарубежных противовоздушных комплексов, зная, что вражеский флот уже месяц стоит прямо у двери - не соизволила даже поставить их на боевое дежурство. Летят вертолеты - в них даже со стрелкового оружия не стреляют. Какие дроны? вы о чем? не - не слышали. А Мадуро так вообще в кроватке спит спокойно посапывая. Даже зеля такого себе не позволяет. Такой спектакль. Такой бездарный. Диву даешься. А народ рад гадать - кто злодей? Злодей войдет в каждый ваш дом в виде цены на топливо, электричество и углеродных налогов. Пока вы переживаете о спектакле. Этот спектакль не про то, о чем пичкают сми. Что там с инициативой об отмене налога на транспортные средства? набрали голосов? Отменили? Сделали как в литве? Ведь это латышам не важно. Важно - что политики не будут горевать из-за венесуэлы. Об этом то написать не забыли

    7
    2
  • bt
    bory tschist
    4-го января

    4-му января: остаётся только представлять – как сегодня жилось бы в Европе, если, в 1939-oм, точно так же похитили ... aдольфа гитлера

    3
    1
  • bt
    bory tschist
    4-го января

    впечатлительное доказательство: что наручники делают – с вчера ещё буйным ...

    1
    11
  • 4-го января

    Молодцы. Теперь тож самое в кремле, бункерный упырь засиделся.

    И за одно Латвию на дистанционное управление, один чиновник из штатов разрулит это болото лучше чем все дармоеды в нашем правительстве вместе взятые.

    3
    13
  • З
    Злой
    4-го января

    Точно, я то тоже за, я очень хочу посмотреть как после посещения Кремля америка стирается с лица земли!

    9
    1
  • i
    italianec
    4-го января

    Свободу Юрию Деточкину!

    18
    5
  • A
    Aleks
    4-го января

    Майкл Хакаби,посол США в Израиле -Операция в Венесуэле выгодна Израилю и еврейскому народу. Вот и все,что нужно знать,если в мире случается какой то беспредел,где завязаны США.

    32
    7
  • 4-го января

    Появились кадры с похищенным Маудро именно с ПОХИЩЕННЫМ

    44
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Собственные ракеты "Тип 12" вполне могут помочь Токио преодолеть разрыв с КНР. Иконка видео
Изображение к статье: Временная глава Венесуэлы предложила США сотрудничество
Изображение к статье: Немецкая разведка годами прослушивала звонки с самолета Обамы
Изображение к статье: Что из себя представляет Delta Force - «супер-пупер» подразделение, арестовавшее Мадуро?!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео