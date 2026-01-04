В Соединенных Штатах показали кадры с захваченным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в дальнейшем он будет находиться в тюрьме в Бруклине.

Мадуро и его жену Силию Флорес сначала привезли на авиабазу Нацгвардии "Стюарт" в Нью-Йорке, оттуда вертолетом – в здание Управления по борьбе с наркотиками в Манхэттене. По прибытии в США у обоих собрали биометрические данные, сфотографировали и организовали медосмотр.

С Манхэттена Мадуро повезли в тюрьму в Нью-Йорке, условия в которой описывают как "отвратительные и ужасные". К тому времени там собралась большая группа людей с венесуэльскими флагами, а также большие силы правоохранителей.

Появились кадры конвоирования Мадуро сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками.

На следующей неделе Мадуро должны предъявить обвинения, связанные с наркопреступлениями и обращением с оружием, в федеральном суде Манхэттена.