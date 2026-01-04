Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыт план Трампа по управлению Венесуэлой 2 412

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт план Трампа по управлению Венесуэлой
ФОТО: Global Look Press

WSJ: администрация Трампа готвоит план по структуре управления Венесуэлой.

Администрация президента США Дональда Трампа после силового захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро в ходе военной операции разрабатывает план управления Венесуэлой. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Ставка - на торговлю нефтью.

Отмечается, что в рабочую группу по данному вопросу вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Ранее Трамп назвал Венесуэлу мертвой страной и заявил, что США будут временно управлять ей, чтобы обеспечить ее нормальное функционирование.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

Читайте нас также:
#США #нефть #Дональд Трамп #Венесуэла #пентагон #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • П
    Процион
    4-го января

    «Трамп назвал Венесуэлу мертвой страной и заявил, что США будут временно управлять ей, чтобы обеспечить ее нормальное функционирование». 3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны». Нормальное американское управление независимыам государством, ничего не скажешь! А никро ничего и не говорит — ни Антониу Гутерриш, девятый Генеральный секретарь ООН, ни прочие полновластные хозяева планеты Земля, которые получают невероятные суммы денег за то, что должны делать. Но не делают, потому что получают гораздо бОльщие суммы денег как раз за то, что не делают точ. что должны делать.

    7
    0
  • Д
    Дед
    4-го января

    Что у нас там с санкциями против оккупанта? Когда уже вводим?

    9
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Собственные ракеты "Тип 12" вполне могут помочь Токио преодолеть разрыв с КНР. Иконка видео
Изображение к статье: Временная глава Венесуэлы предложила США сотрудничество
Изображение к статье: Немецкая разведка годами прослушивала звонки с самолета Обамы
Изображение к статье: Что из себя представляет Delta Force - «супер-пупер» подразделение, арестовавшее Мадуро?!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео