Северная Корея запустила по меньшей мере две баллистические ракеты в направлении Японского моря. Об этом заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

«Первая ракета была выпущена примерно в 07:54 по местному времени (00:54 по рижскому времени — прим.), достигла максимальной высоты около 50 километров и пролетела примерно 900 километров. Вторая ракета была выпущена примерно в 08:05 (01:05 по рижскому времени — прим.), достигла максимальной высоты около 50 километров и пролетела примерно 950 километров», — сообщили в японском Минобороны.

Отмечается, что в связи с данным инцидентом представители Токио направили решительный протест Пхеньяну через свое посольство в Пекине.

В конце декабря официальные представители Северной Кореи заявили об успешных пусках стратегических крылатых ракет большой дальности в море.