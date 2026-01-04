Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Северная Корея запустила ракеты в сторону Японского моря 0 173

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Северная Корея запустила ракеты в сторону Японского моря
ФОТО: Youtube

Минобороны Японии: КНДР запустила две ракеты в направлении Японского моря.

Северная Корея запустила по меньшей мере две баллистические ракеты в направлении Японского моря. Об этом заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

«Первая ракета была выпущена примерно в 07:54 по местному времени (00:54 по рижскому времени — прим.), достигла максимальной высоты около 50 километров и пролетела примерно 900 километров. Вторая ракета была выпущена примерно в 08:05 (01:05 по рижскому времени — прим.), достигла максимальной высоты около 50 километров и пролетела примерно 950 километров», — сообщили в японском Минобороны.

Отмечается, что в связи с данным инцидентом представители Токио направили решительный протест Пхеньяну через свое посольство в Пекине.

В конце декабря официальные представители Северной Кореи заявили об успешных пусках стратегических крылатых ракет большой дальности в море.

Читайте нас также:
#Япония #Северная Корея #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Собственные ракеты "Тип 12" вполне могут помочь Токио преодолеть разрыв с КНР. Иконка видео
Изображение к статье: Временная глава Венесуэлы предложила США сотрудничество
Изображение к статье: Немецкая разведка годами прослушивала звонки с самолета Обамы
Изображение к статье: Что из себя представляет Delta Force - «супер-пупер» подразделение, арестовавшее Мадуро?!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео