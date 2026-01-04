Baltijas balss logotype
Сирия как единое государство пока не срастается 0 145

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Курды хотят сохранить свои вооруженные формирования.

Курды хотят сохранить свои вооруженные формирования.

Исламистский режим по-прежнему вызывает подозрения у национальных меньшинств.

Что будет в Сирии в 2026 году? В ходе недавней встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани его турецкий коллега Хакан Фидан высказал предположение, что руководство «Сирийских демократических сил» (СДС) не стремится к прогрессу в переговорах об интеграции в официальные структуры новых сирийских властей. Особенно это касается Вооруженных сил Сирии.

Фидан заявил: "Мы видим, что у Сирийских демократических сил нет реального намерения добиться значительного прогресса в переговорах об интеграции с администрацией Дамаска".

Впрочем, совершенно ясно, что интеграция в сирийскую армию курдских вооруженных формирований, составляющих ядро СДС, не удалась. Наглядным доказательством этого стали недавние столкновения в Алеппо на севере Сирии, в результате чего погибли два местных жителя. Как сообщают источники, близкие в СДС, конфликт спровоцировали протурецкие боевики из «Сирийской национальной армии» (СНА). Они открыли стрельбу в районах Шейх-Максуд и Ашрафия, где преимущественно проживает курдское население.

По мнению журналистов израильской газеты The Jerusalem Post, никого не должны удивлять ни недавние столкновения, ни затягивание переговоров между СДС и официальным Дамаском. СМИ Израиля отмечает, что тупиковая ситуация закономерно отражает диаметрально противоположные позиции сторон.

Правительство в Дамаске стремится превратить Сирию в унитарное, централизованное, арабское государство, в котором ислам станет господствующей религией и фундаментом законодательства. С другой стороны, СДС является абсолютно светской организацией, которая выступает за децентрализацию власти в стране. Они хотят сохранения свободы вероисповедания на 30 процентах территории Сирии, которые контролируют в настоящее время.

#Сирия #дипломатия #курды #политика
Видео